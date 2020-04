Coronavirus, confermate le misure restrittive fino al 3 Maggio: nessuna modifica da Palazzo Chigi

Coronavirus, le misure restrittive imposte dal premier Giuseppe Conte sono state confermate fino al 3 Maggio: quindi, non c’è stata nessuna modifica.

Si è registrato anche oggi, sabato 18 Aprile, un nuovo bollettino della Protezione Civile sui dati del Coronavirus. E, ancora una volta, i dati arrivati sono stati più che confortanti. Seppure poco a poco, la linea dei contagi sta diminuendo sempre di più, così come quella dei deceduti. A differenza, invece, dei guariti, che fortunatamente stanno aumentando considerevolmente. Insomma, una notizia davvero tanto attesa e, soprattutto, tanto sperata che ha fatto credere, soprattutto in questi ultimi giorni, che il lock down imposto da Giuseppe Conte nei giorni scorsi potesse subire un’ulteriore variazione. È davvero così? Sappiamo che, a tal proposito, si è già ampiamente esposto Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania. Ma cosa sta accadendo? Beh, stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che nulla possa cambiare da qui a pochi giorni. E che, soprattutto, non si stia prendendo in considerazione alcune riduzione delle misure restrittive. Ecco tutti i dettagli.

Confermate le misure restrittive fino al 3 Maggio per Coronavirus

Più di una settimana fa, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a reti unificate, ha prorogato le misure restrittive imposte a tutte l’Italia fino al 3 Maggio. I primi segnali positivi del primo decreto per ‘sconfiggere’ il Coronavirus si stavano iniziano a vedere. È proprio per questo motivo che, quindi, non si poteva affatto abbassare la guardia. Fino ai primi giorni del mese entrante, quindi, dobbiamo restare nelle nostre case. Ecco. Eppure c’è chi crede che, dati i risvolti positivi di questi ultimi giorni, molto presto possa esserci una riduzione di questi provvedimenti. E che, quindi, si possa passare alla famosa e tanto agognata Fase Due molto prima del 3 Maggio. È davvero così? Assolutamente no! Stando a quanto ci fa sapere Fanpage, sembrerebbe che a Palazzo Chigi non si valutino affatto ulteriori modifiche. E che, quindi, tutto resti uguale a quanto dichiarato dal premier Giuseppe Conte nella sua recente ed ultima conferenza stampa.

Quindi, ricapitolando, fino al 3 Maggio verranno assolutamente mantenute queste misure restrittive. Certo, gli effetti positivi del contenimento si stanno registrando e, senza alcun dubbio, si continueranno a registrare, ma ciò non toglie che dobbiamo abbassare la guardia proprio adesso.