Coronavirus, quali sono le dieci imperdibile serie tv che devono essere assolutamente guardate in quarantena? Ecco i nostri consigli.

Era il 9 Marzo scorso quando il premier Giuseppe Conte, in una conferenza stampa a reti unificate, stabiliva l’Italia come ‘zona protetta’. L’avanzare del Coronavirus era sempre più veloce. Ed è per questo motivo che, per evitare ulteriori danni e un irreversibile collasso del sistema sanitario, tutto il nostro Paese è stato messo in quarantena. Se non per esigenze, per motivo di lavoro o per andare a fare la spesa, è opportuno e, soprattutto, necessario che ciascuno di noi resti nelle proprie abitazioni. Certo, non è assolutamente facile, è vero. Soprattutto con il sopraggiungere della primavera e di queste fantastiche giornate di sole, è un vero e proprio colpo restare chiusi in casa. Tuttavia, è necessario, ve l’abbiamo detto. Poi, ammettiamolo, le attività da fare in quarantena sono davvero tantissime. Oltre che continuare a lavorare tramite smart working oppure badare alla casa e ai figli, sono numerose le cose che possono essere fatte. A partire, quindi, da guardare un po’ di televisione, leggere qualche libro e, perché no, anche guardare serie televisive. Ecco, a tal proposito, quali sono le migliori serie che devono essere assolutamente viste in questo periodo? Dopo una lista di nove libri che vale la pena leggere, ecco le dieci serie che non potete assolutamente perdervi.

Dieci serie tv da guardare assolutamente in quarantena da Coronavirus

Cosa fare in questo lungo e difficile periodo di quarantena? Beh, ovviamente, non vi trascurate! Oltre che lavorare, badare alla casa, alla famiglia e all’esercizio fisico, è opportuno che un paio di ore lo dedichiate alle serie televisive o anche alla lettura. Appurati quali sono i nove libri da leggere assolutamente, quali sono, invece, le serie che possono fare al caso vostro? Siete proprio curiosi di saperle? Ecco le dieci che, a nostro modesto parere, vale la pena guardare durante quest’emergenza Coronavirus:

You: composta da due stagioni, la serie americana narra le vicende del libraio Joe che, un giorno, si innamora di una giovane donna. Molto presto, però, il suo amore diventa una vera e propria ossessione tanto da… Non vi sveliamo nient’altro; La Casa di Carta: senza alcun dubbio, non ha bisogno di presentazioni. Ma, qualora non aveste proprio idea di che cosa si tratta, è bene sapere che la serie spagnola, composta da ben quattro stagioni narra le vicende di una banda di ladri, guidati da Il Professore, che tenteranno dapprima di rapinare la Banca di Spagna ed, in seguito, la Zecca di Spagna; Scream: è una serie americana composta da ben tre stagioni e basata sull’omonimo film cinematografico. Narra le vicende di un gruppo di adolescenti che vivono un vero e proprio dramma: la loro cittadina Lake Wook è tormentata da un assassino mascherato che miete vittime in modo molto crudele; Toy Boy: è la serie spagnola evento. Narra le vicende dello spogliarellista Hugo che, dopo essere stato messo ingiustamente in carcere perché accusato di omicidio, farà di tutto per scoprire il reale colpevole dell’assassinio; How To Get Away With Murder: da ben sei stagioni, le avventure di Annalisa Keating e del suo incredibile staff continuano ad appassionare tutti. Filo conduttore della serie televisivi sono i diversi casi che l’avvocato prende sotto la sua custodia per ‘smascherare’ i colpevoli di alcuni omicidi, ma non solo… Guardare per credere! Gomorra: in attesa della quinta stagione, la serie televisiva è ambientata a Napoli e narra le vicende di diversi clan. In particolare, quello dei Savastano; Suburra: in attesa della terza stagione, le prime due parlano di criminalità organizzati e politici corrotti per il controllo di importanti territori romani. Qual è la chiave del suo successo? Un cast tutto all’italiana! Elite: nelle sue tre stagioni, tutti i ragazzi di un prestigioso liceo spagnolo verranno messi a dura prova tra omicidi e tematiche altrettanto importanti; Narcos: composta da tre stagioni, la serie televisiva narra l’evolversi della storia di Pablo Escobar; Il Trono di Spade: non ha assolutamente bisogno di presentazioni, la serie televisiva americana.

Questi ne sono soltanto alcuni, ve lo assicuriamo. In realtà, ce ne sono davvero tante altre che vale la pena guardare in questa quarantena. Cosa aspettate?