Nella prima puntata del nuovo format di Uomini e Donne, Gemma ha ricevuto un brutto colpo: ecco cosa è successo alla Dama del Trono Over.

E’ cominciato oggi, 20 aprile, il nuovo format di Uomini e Donne con Gemma Galgani e Giovanna Abate. Le due protagoniste sono chiuse in una ‘casetta’ e lì dovranno conoscere il loro partner: ma come? Sarà una conoscenza basata sulle parole: le due donne parleranno con i corteggiatori tramite chat. E’ iniziata oggi l’avventura di Gemma e Giovanna: per la prima, la Dama del Trono Over, però è arrivato già un brutto colpo. Ecco cosa è successo con Algemiro.

Uomini e Donne, brutto colpo per Gemma: è accaduto durante la prima puntata

Nella prima puntata di Uomini e Donne, oggi 20 aprile 2020, Gemma Galgani ha ricevuto un brutto colpo del tutto inaspettato. Maria ha aperto il collegamento via Skype con Algemiro. La Dama del Trono Over è apparsa particolarmente contenta di vederlo: con un enorme sorriso stampato sul volto ha salutato il suo cavaliere. Purtroppo però non si aspettava che lui non avrebbe voluto più vederla.

“Vorrei fare una premessa, è un periodo di distanza. La quarantena mi ha fatto riflettere. Non poter viaggiare, non poterci vedere, non avere contatti, è un rapporto che dovrebbe iniziare con entusiasmo” sono le parole dell’uomo che lasciano capire chiaramente le sue intenzioni. Gemma non riesce a trattenere il dispiacere: scoppia a piangere. “Cosa non ti è andato bene? Perchè hai continuato a telefonarmi?” ha chiesto ad Algemiro. “Io non mi arrendo mai, mi avevi detto la voglia di toccarmi i capelli. In questo momento, viversi con parole, ha un significato diverso” ha aggiunto guardando il suo ormai ‘ex cavaliere’ in video. Non ha ricevuto risposta. Maria ha poi deciso di interrompere il collegamento tra i due.