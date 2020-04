Chi è Follettina Creation, la star di YouTube: età, altezza, peso, marito

Per chi non conoscesse Follettina Creation, la star di YouTube e Avanti un altro, in questo articolo vi diciamo chi è, l’età, l’altezza, il peso e il marito

Follettina Creation è una delle protagoniste del programma Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. La donna è stata selezionata dal team di autori per via del suo exploit su YouTube, che l’hanno fatta arrivare persino nel salotto di Barbara D’Urso. Il suo personaggio è molto amato, sia sul web che in televisione. Anche i concorrenti di Avanti un altro scelgono spesso lei come porta fortuna. Per chi non conoscesse ancora il personaggio, di seguito vi diciamo chi è, la sua altezza, il peso, le notizie sul marito, la vita privata e altre curiosità riguardanti la protagonista del programma di Bonolis.

Chi è Follettina Creation?

Follettina è lo pseudonimo di Maria Grazia Catalano, nota youtuber siciliana. Maria Grazia è nata a Palermo il 2 aprile del 1980 ed ha 39 anni. In seguito alla perdita dei genitori, come dichiarato da lei stessa sul web, ha deciso di lasciare la Sicilia e trasferirsi al Nord. Oggi vive a Tolmezzo, in provincia di Udine. È proprio qui che ha iniziato a muovere i primi passi sul web nel 2015, all’età di 35 anni, con l’apertura del canale in cui condivideva video della sua vita quotidiana. Nei suoi filmati, Follettina mostra le sue creazioni. Il suo personaggio privo di sovrastrutture, sopra le righe e abbastanza sincero l’ha resa un fenomeno virale e personaggio principale di numerosi meme. Il suo profilo Instagram vanta più di 300mila followers, mentre il canale Youtube ha più di 270mila iscritti. Follettina ovviamente è approdata anche su Tiktok, il nuovo social network che sta spopolando nel mondo e rischia addirittura di mettere da parte Facebook e Instagram. Follettina ha pubblicato anche una canzone, “La regina di Youtube“, che è diventata il suo marchio di fabbrica, nonché la sua sigla nella maggior parte dei video pubblicati sul canale. Oltre ad Avanti un altro, come già specificato, Follettina è stata ospite nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 e nell’ultima edizione di Ciao Darwin, altro programma condotto da Paolo Bonolis, nella puntata Web contro Tv. La donna ovviamente faceva parte della categoria Web.

Riguardo alle informazione personali, Follettina dovrebbe essere alta tra il metro e sessanta e il metro e settanta. Il peso, invece, dovrebbe aggirarsi attorno ai settantacinque chilogrammi. Riguardo alla sua vita privata, invece, sappiamo che è sposata e che il marito collabora nel dietro le quinte di alcuni video che pubblica sul web. La donna sembra essere molto legata al partner, tanto che lo chiama ‘maritozzo con la panna’. La donna avrebbe dichiarato di essersi trasferita ad Udine proprio per amore del marito. Follettina dunque, oltre ad essere un personaggio molto divertente, è anche abbastanza romantica e sensibile. Tutti tratti del carattere che vengono fuori dai video che pubblica sul canale Youtube e per questo motivo molto amata.