Uomini e Donne, Giovanna sbotta: “Mi urta pure parlarti in questo momento!”, cosa è accaduto durante la puntata di oggi.

Oggi, 22 aprile 2020, è in onda la terza puntata di Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi è tornata in onda, con un format del tutto nuovo, adattato al particolare periodo che stiamo vivendo in questo difficile momento. Dopo le prime due puntate dedicate a Gemma Galgani e ai suoi spasimanti ‘virtuali’, oggi inizia anche la nuova avventura di Giovanna Abate. Dopo circa un mese, la tronista rivedrà i due suoi corteggiatori Alessandro e Sammy, collegati attraverso una video chiamata. Ma se Alessandro dichiara di aver sentito la mancanza della bella romana, Sammy non sembra avere le stesse sensazioni. A tal punto che Giovanna è arrivata quasi a chiudere la video call con lui. Scopriamo cosa è successo!

Uomini e Donne, Giovanna sbotta: la discussione col suo corteggiatore Sammy si fa accesa

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Giovanna rivede Alessandro e Sammy. Il primo dichiara di non vedere l’ora di incontrare di nuovo la tronista e ammette di aver sentito molto la mancanza. Sammy, invece, ammette: “Mi sentirei bugiardo a dirti che ti ho pensato tutti i giorni”. Il corteggiatore spiega di avere avuto, in questo periodo, problemi di vario genere, come la perdita del lavoro, che hanno occupato quasi del tutto i suoi pensieri. La lontananza dalla tronista, poi, non ha aiutato la crescita dell’interesse: “È passato tanto tempo, i primi giorni ho chiesto di te, mandato messaggi, mi preoccupavo per te. È chiaro che oggi è passato più di un mese dove non ho ricevuto nessuna notizia. Come in ogni rapporto, se non va alimentato va scemando”. Parole forti quelle di Sammy, ma sicuramente sincere. Parole che, però, Giovanna non ha gradito molto. La tronista comprende che Sammy abbia avuto altre problematiche a cui pensare, ma non crede che questo basti per ‘dimenticare’ i momenti passati insieme. Anche Gemma è d’accordo con Giovanna: “È grave”. Giovanna incalza: “Mi sarei aspettata che tu arrivassi con l’enfasi ‘non vedo l’ora di rivederti'”. Ma Sammy aggiunge: “Se dovessi tornare in studio a questo punto è come se dovessi iniziare una conoscenza da capo. Ma cosa eravamo io e te?”. La tronista sembra molto infastidita dalle parole di Sammy, a tal punto che vuole chiudere la chiamata: “Mi urta pure parlarti un questo momento, non trovo un senso in quello che dici, mi sembra di aver buttato quattro esterne!”

Ma cosa accadrà adesso tra Giovanna e i due corteggiatori? Come sappiamo, la tronista inizierà alcune conoscenze telematiche con nuovi corteggiatori, ma vorrebbe continuare la ‘frequentazione’ anche con loro. Ma la discussione con Sammy lascia un punto interrogativo enorme sul futuro della loro conoscenza. Come proseguirà tra loro? Giovanna non sembra entusiasta di continuare, definendolo ‘svogliato’. Dopo aver chiuso la conversazione con i due corteggiatori, Giovanna prende un caffè con Gemma, confidandole le sue perplessità su quanto è accaduto.