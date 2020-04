Francesco Totti, diretta Instagram con ‘Genny Savastano’: “Io in Gomorra? Farei l’autista!”, siparietto imperdibile sui social.

Una diretta che non è passata inosservata, quella di ieri tra Francesco Totti e Salvatore Esposito, meglio noto come il ‘Genny Savastano’ dell’ amatissima serie Gomorra. Come stanno facendo tantissimi volti noti in questo periodo di quarantena forzata, anche l’attore napoletano e Er Pupone hanno deciso di interagire con i fan attraverso dirette Instagram in contemporanea. Un siparietto davvero imperdibile, durante il quale Totti ha ipotizzato quale ruolo potrebbe ricoprire in Gomorra. E non è mancato il riferimento a Zlatan Ibrahimovic! Scopriamo cosa è accaduto.

Francesco Totti, diretta Instagram con ‘Genny Savastano’: “Zlatan ha il viso più da Gomorra rispetto al mio!”

Francesco Totti attore in Gomorra? Il campione romano ammette: “Una parte di Gomorra la farei”. Un siparietto esilarante, quello a cui hanno dato vita Totti e Salvatore Esposito durante una diretta Instagram. I due si sono collegati insieme con i fan, affrontando tantissimi argomenti, dal calcio alla recitazione. E,a un certo punto, Salvatore fa una domanda diretta: “Se ti dovessimo trovare io e Marco D’Amore un personaggio in Gomorra come ti faresti chiamare? Er Pupone?”. Salvatore ricorda a Totti come, nella serie, si sa quando si entra in scena ma non quando si esce e Francesco, sorridendo, risponde: “Io giro alla larga eh, vengo dietro a te, non faccio spia, non faccio niente! Faccio l’autista!”

Ma quando ‘Genny’ riferisce a Totti che anche Ibrahimovic ha ammesso di voler partecipare alla seguitissima serie, Francesco non ha esitato a rispondere: “Zlatan è più portato, ha il viso un po’ più da Gomorra rispetto al mio!” Se non avete seguito la diretta, potete trovarla sul profilo ufficiale di Instagram di Salvatore Esposito! Non fatevela scappare!