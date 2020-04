Coronavirus, il protocollo: come si tornerà a lavoro in sicurezza nella Fase Due dell’emergenza

In vista dell’inizio della Fase Due, il Governo, i sindacati e le imprese hanno firmato un protocollo per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro, col fine di contenere la diffusione del Coronavirus. A partire dal 4 maggio, infatti, partirà la fase in cui, progressivamente, in Italia le varie attività potranno riaprire. Come si legge su FanPage.it, il protocollo è stato integrato oggi, venerdì 24 aprile 2020, e presenta le nuove misure per tornare al lavoro in piena sicurezza , contrastando la diffusione del virus.

Coronavirus, il protocollo: le nuove misure per tornare al lavoro in sicurezza

La Fase Due dell’emergenza Coronavirus sarebbe sempre più vicina. A partire dal 4 maggio 2020, l’Italia si appresta a ripartire, gradatamente. Per farlo, però servono misure in grado di contrastare la diffusione del virus, che, purtroppo, è ancora in circolazione. Le attività potranno riaprire, passo dopo passo, ma “la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”. È quanto si legge nel testo del protocollo, composto da tredici capitoli, che trattano ogni ambito delle attività aziendali. Le nuove misure per garantire la sicurezza dovranno essere assolutamente rispettate: “La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione delle attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Dall’obbligo di distanza alla riduzione del contatto tra fornitori e trasportatori, dall’uso dei Dpi (mascherine, guanti, camici monouso…) alla sanificazione degli ambienti, dagli orari di ingresso e uscita scaglionati alla misurazione della temperatura per titolari e dipendenti: potrete leggere il testo integrale del Protocollo e tutte le nuove misure aggiornate su FanPage.it