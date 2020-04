Gigi Hadid e Zayn Malik presto genitori: splendida notizia per la coppia

Gigi Hadid e Zayn Malik presto genitori? L’indiscrezione trapela in questi giorni di quarantena e i fan della coppia impazziscono di gioia

Certamente la coppia formata dall’ex cantante e ora solista dei ‘One Direction’ Zayn Malik e a top model Gigi Hadid è tra le più amate dell’ultimo decennio. I due ragazzi si sono conosciuti nel lontano 2014 e un anno dopo hanno ufficializzato la loro love story. Da allora hanno fatto sognare milioni di fan, bellissimi e super innamorati si mostravano affiatati e inseparabili. Col passare degli anni, nonostante siano sempre stati molto discreti, i red carpet erano l’occasione giusta per mostrarsi pubblicamente insieme, facendo sgranare gli occhi a fan e fotografi. Una storia d’amore bella come quella delle favole, anche se spesso hanno dovuto affrontare dei periodo veramente bui. La coppia si è spesso separata, salvo poi ritornare insieme. Tutte le separazioni e i ritorni di fiamma, sono stati fatti nella più totale privacy e discrezione. Mai nessuno dei due ha rilasciato interviste o commenti al veleno nei confronti dell’ex, anzi, seppur distanti e separati, si sono sempre protetti a vicenda.

Gigi Hadid e Zayn Malik presto genitori? L’indiscrezione dal web

La frase ‘Certi amori fanno un giro immenso e poi ritornano’ di Antonello Venditti, sembra calzare a pennello alla coppia, che quest’anno festeggia i 5 anni d’amore. Nonostante più volte avevano espresso l’intenzione di prendere strade diverse, si sono sempre riavvicinate e in un modo o nell’altro il loro amore è sempre stato una grande fonte di ispirazione e ammirazione per i fan. Solo qualche giorno fa, la bella modella ha pubblicato dei dolcissimi scatti raffiguranti la sua festa di compleanno. La festa è stata fatta nella fattoria della famiglia Hadid in Pennsylvania, dove stanno trascorrendo la quarantena. Insieme alle sorelle Hadid, ci sono i familiari e ovviamente Zayn Malik. I due ragazzi hanno annunciato il loro ritorno di fiamma lo scorso dicembre, dopo essere stati paparazzati insieme per le strade di New York. La quarantena sembra portare bene alla famiglia, perché voci vicine ai ragazzi avrebbero svelato a ‘TMZ’ che la coppia è in attesa del primo figlio!

I fan più attenti avevano già ipotizzato la cosa, e ora l’indiscrezione di TMZ non fa altro che impazzire ancor di più i seguaci della coppia. Al momento nessuno dei due si è pronunciato, e conoscendo la loro discrezione, è possibile che passi del tempo prima che ciò avvenga.