Fase 2, si teme nuovo ‘esodo’: assalto a treni, aerei e autobus diretti al Sud

La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus si avvicina sempre di più. Dal prossimo 4 maggio partirà infatti la cosiddetta fase di convivenza con il virus, che porterà un lieve allentamento delle misure restrittive imposte dal Governo quasi due mesi fa. Il Premier Giuseppe Conte ha fatto una conferenza stampa a reti unificate lo scorso 26 aprile, spiegando quali saranno i cambiamenti con l’avvento della fase 2 e sottolineando soprattutto che non bisognerà abbbassare la guardia, perché il virus è tutt’altro che sconfitto. Circa 4,5 milioni di persone torneranno a lavoro lunedì prossimo, il che inevitabilmente creerà nuove possibilità di contagio, quindi sarà ancora più importante fare attenzione, rispettare le misure di sicurezza ed evitare, come fatto finora, le uscite per motivi non necessari. Questi i punti principali delle parole di Conte, che, oltre a permettere di far visita ai propri parenti entro i confini regionali, ha concesso il ricongiungimento parentale, dando la possibilità di tornare al proprio domicilio a chi è rimasto ‘bloccato’ in quarantena in altre parti d’Italia. Il timore, adesso, è che ai assista a un nuovo ‘esodo’ come quello avvenuto lo scorso 9 marzo subito dopo la notizia del ‘lockdown’. Treni, aerei e autobus infatti sono stati già presi d’assalto in vista del 4 maggio: ecco quello che temono gli esperti.

Il timore maggiore, come sottolineato dal Consigliere Regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, riguarda soprattutto la sicurezza sanitaria negli autobus che, secondo lui, non è stata chiarita ancora nel migliore dei modi.