Emily Ratajkowski sfoggia i suoi nuovi costumi: Instagram in delirio per lei

La modella Emily Ratajkowski ha presentato i suoi costumi nella nuova linea estiva e i fan su Instagram sono impazziti.

Emily Ratajkowski è una di quelle bellezze che lascia più o meno tutti concordi nel giudizio. Fisico mozzafiato, sguardo seducente e occhi profondi, queste sono le sue armi che ha usato per presentare su Instagram i nuovi costumi della linea che sponsorizza. Nemmeno a dirlo, i fan sono impazziti per quel breve video che oltre a mostrare i bikini, mette in evidenza il corpo statuario e pazzesco della Ratajkowski. Pioggia di commenti positivi insomma.

La linea di costumi Inamorata di Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski è diventata famosa nel 2013 quando è apparsa senza veli nella canzone Blurred Lines di Robin Thicke. Nel 2015 ha debuttato come modella per Marc Jacobs e da quel momento il successo è stato esponenziale rendendola una delle top model più richieste da tutto il mondo della moda e dello spettacolo. Questo le ha permesso di creare anche la sua linea di costumi da bagno, chiamata proprio Inamorata ed è quella che la Ratajkowski ha sponsorizzato nelle sue storie su Instagram.

Come sta vivendo la quarantena la modella Ratajkowski

Come riporta MTV, la Ratajkowski in questi giorni di quarantena ha dichiarato di essere in una continua altalena emotiva e di lottare con i suoi sentimenti. “Cerco di tenermi su di morale e di restare impegnata” ha raccontato in un video di Vogue. Una situazione questa che l’ha convinta a voler fare di più a livello personale nell’ambito della giustizia sociale e per sostenere le persone che hanno bisogno in queste situazioni.

La Ratajkowski ha poi dato un consiglio ai fan ossia di prendersi comunque cura del proprio corpo, dal farsi la doccia al truccarsi o sistemarsi i capelli. Sono piccoli gesti che possono aiutare moltissimo: “Vi lascerà senza parole vedere quanto i piccoli rituali di cura del corpo possono sollevare l’umore”.