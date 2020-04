Emily Ratajkowski ha deciso di cambiare look durante la sua quarantena: ecco come si è mostrata sui social la modella americana.

È di una quelle modelle che sa sempre catturare l’attenzione, Emily Ratajkowski. Sempre attivissima e presente su Instagram, l’attrice e modella americana è solita intrattenere i suoi followers con delle foto davvero spettacolari. Dalla sua parte, la giovane vanta di una bellezza stratosferica. E per questo motivo non perde mai occasione di poterla sfoggiare liberamente. Non è un caso, infatti, se la sua photogallery social pullula di foto più che squisite. L’ultima risale a qualche giorno fa. Quando la modella ha deciso di mostrare a tutti i suoi sostenitori il cambio look che ha compiuto durante i giorni di questa quarantena. Un po’ come tutte le celebrità, anche l’attrice americana ha deciso di dare un taglio ai suoi capelli. Siete curiosi di sapere come si è mostrata su Instagram? Ecco tutti i dettagli.

Emily Ratajkowski cambia look: ecco come si è mostrata su Instagram

In tempi di quarantena, si sa, bisogna arrangiarsi come meglio si può. Soprattutto perché, come raccontato in un nostro recente articolo, tutti i parrucchieri e barbieri sono stati momentaneamente chiusi. Per questo motivo, sono tantissime le star che hanno deciso di cambiare il loro look in modo del tutto autonomo. È il caso, ad esempio, di Hilary Duff. O anche di Eva Longoria. Questa volte, però, è stato il turno di Emily Ratajkowski. Pochissimi giorni fa, la modella americana ha mostrato sul suo canale social ufficiale il risultato del taglio che ha deciso di fare in questa lunga quarantena. Siete proprio curiosi di sapere cosa ha combinato ai suoi capelli? Vi accontentiamo immediatamente.

‘Ho dato un taglio ai capelli’, scrive Emily Ratajkowski a corredo di questa splendida foto che mostra il suo cambio look. A differenza dell’attrice e cantante Hilary Duff, la modella americana non ha completamente rivoluzionato i suoi capelli, c’è da dirlo. Si è mantenuta abbastanza leggera, come si vede chiaramente dall’immagine riproposta in alto. Chissà, magari azzarderà un po’ di più in questi giorni? Staremo a vedere!