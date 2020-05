Perchè sul profilo di Giulia Salemi c’è il countdown?

Perchè sul profilo di Giulia Salemi è presente un countdown? Le ipotesi sono molteplici, ma pare che il motivo sia stato svelato

Giulia Salemi è una delle modelle più amate in Italia. La ragazza conta oltre un milione di seguaci su Instagram e pare sia in rampa di lancio anche su Tik Tok, il nuovo social network che si sta diffondendo in questi mesi. La Salemi da qualche giorno ha avviato un countdown sul suo profilo social e i fan non riescono a scovare il motivo. Le ipotesi sono molteplici, ma pare che un portale abbia la risposta. Di seguito vi spieghiamo il motivo.

Perchè Giulia Salemi ha impostato un countdown?

Giulia è nata il 1° aprile del 1993 a Piacenza da madre di origini iraniane e padre italiano. I genitori sono separati e del padre non sappiamo molto. La mamma, invece, è un vero e proprio fenomeno del web, proprio come la figlia. La vulcanica Fariba Tehrani è una presenza costante nella vita della figlia e con lei ha veramente un bellissimo rapporto, nonostante a volte risulti troppo ‘invadente’. La Salemi ha iniziato da giovanissima la carriera di modella, vincendo la fascia di Miss Piacenza e partecipando al concorso nazionale dedicato alla bellezza italiana per eccellenza. La modella si è classificata al terzo posto a Miss Italia 2014, arrivando ad un passo dalla vittoria. La Salemi ha conquistato le fasce Miss Sport Lotto Emilia Romagna e Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Giulia, però, arriva a far parlare di sé quando sfila sul red carpet di Venezia con un vestito molto ‘sgambato’. Dopo quella sfilata, la modella ha addirittura dichiarato di aver ricevuto minacce di morte. Il Red Carpet, però, le regala una grande popolarità, tanto da partecipare a programmi prestigiosi come Quelli che il calcio e Tiki Taka. Giulia, infatti, è anche una sportiva, oltre che una tifosa sfegatata dal Milan. Oltre ad aver condotto un programma insieme a Simona Ventura su Agon Channel e ad aver interpretato una piccola parte in un film con Ambra Angiolini e Carolina Crescentini, la Salemi ha partecipato anche a Pechino Express insieme alla mamma e al Grande Fratello Vip, dove si è fidanzata con Francesco Monte. La loro storia d’amore, però, è tramontata poco dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia. Dopo la storia con Monte, la modella non è più ripartita e ad oggi pare sia single, anche su Instagram risponde: “Fidanzato? Chissà“.

Da qualche giorno, inoltre, la Salemi ha impostato un countdown sul suo account social, chiedendo ai fan di indovinare di cosa si tratta. Alla modella ovviamente sono arrivate le idee più svariate. Qualcuno addirittura le ha scritto: “Sei incinta?“, ma lei ha risposto: “Questo no, anche se in questi giorni ho tanta voglia… di cioccolato“.

Perchè c’è questo countdown sul profilo della Salemi? La risposta sembrerebbe averla data il portale giornalettismo, il quale dichiara che la modella presto annuncerà l’uscita del suo primo libro “Power“. Il titolo fa riferimento al nickname al quale la modella fa sempre riferimento. La Salemi dunque pare voglia seguire le orme di Giulia De Lellis, che con il suo libro “Le corna stanno bene su tutto” ha venduto oltre centomila copie.