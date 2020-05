Cristina Parodi: “Non lo facevo da 2 mesi è stato bellissimo”

View this post on Instagram

Questa mattina sono tornata a camminare sui colli . Non lo facevo da due mesi ed e’ stato bellissimo . Parto dalle mura , patrimonio dell’Unesco , vado in colle aperto , proseguo in via Sudorno , poi affronto la scalinata ( faticosissima ) dello Scorlazzone e infine su in alto mi appare questo panorama che avrò visto già mille volte ma mi emoziona sempre . Oggi più del solito , perché guardo Bergamo con occhi diversi , e vedo una città che per due mesi ha sofferto un atroce dolore e che ora , a poco a poco , sta provando a ricominciare a vivere Con impegno , sacrificio , determinazione . Con tutta la sua forza e la sua bellezza #bergamasca #forzabergamo #unitimadistanti #camminare #lacittacheamo ❤️