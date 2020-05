Vivi e Lascia Vivere, anticipazioni quarta puntata: amara scoperta per Giada

Vivi e Lascia Vivere è giunta alla sua quarta puntata: ecco le anticipazioni di quello che vedremo in onda giovedì 14 Maggio.

Siamo giunti alla quarta puntata di Vivi e Lascia Vivere. Giovedì 14 Maggio, in prima serata, verrà trasmesso il quarto appuntamento dell’amata serie televisiva di cui Elena Sofia Ricci è una delle protagoniste indiscusse. Ecco, appurato che la terza puntata ha regalato dei gran colpi di scena e lo si deduce, tra l’altro, anche dagli ascolti Tv che, ancora una volta, hanno registrato un vero e proprio record, cosa succederà giovedì prossimo? Siete curiosi di saperlo? State tranquilli! Ovviamente, come è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, che, così come gli appuntamenti scorsi, anche il quarto ci regalerà dei momenti davvero incredibili. Ma scopriamoli insieme.

Vivi e Lascia Vivere, quarta puntata: cosa vedremo giovedì 14 Maggio

Manca meno di una settimana alla quarta puntata di Vivi e Lascia Vivere, eppure c’è tantissima euforia ed entusiasmo nel sapere come procederanno le vicende di Elena Sofia Ricci e company. Sin dal prima puntata, la serie tv di Rai Uno diretta da Pappi Carsicato ha ottenuto un successo davvero inaudito. Ed è per questo motivo che ogni appuntamento settimanale è sempre più che atteso. A tal proposito, cosa accadrà nella quarta puntata che, come ben sapete, andrà in onda giovedì 14 Maggio? Come dicevamo precedentemente, anche in questo nuovo ed incredibile appuntamento, infatti, non mancheranno affatto numerosi colpi di scena. Soprattutto per Giada, pensate. La giovane ragazza, infatti, tornata a Napoli verrà a sapere di una verità davvero sconcertante. Ci riferiamo, infatti, ad una seria di bugie che sua madre Laura ha raccontato. Per questo motivo, quindi, la donna non soltanto verrà abbandonata dai suoi figli, ma anche le sue amiche, purtroppo, non vorranno avere più a che fare con lei.

Cosa accadrà, invece, tra Laura e Toni? Sebbene sembrerebbe che i due abbiano tagliato i ponti, non è affatto così. Un malore di lui, infatti, non farà altro che avvicinarli ancora di più. Non è un caso che quando Laura si ritroverà completamente da sola, lui sarà l’unico a starle accanto.