Vivi e lascia vivere, anticipazioni terza puntata: Laura prende una decisione

Giovedì 7 maggio andrà in onda la terza puntata di “Vivi e lascia vivere”: ecco le anticipazioni della serie televisiva con Elena Sofia Ricci

Vivi e lascia vivere è una serie televisiva diretta da Pappi Corsicato e in onda su Rai uno in prima serata. La serie tv è prodotta dalla Bibi Film TV in collaborazione con Rai Fiction ed ha come protagonista Elena Sofia Ricci. L’attrice interpreta il ruolo di Laura, una cuoca cinquantenne che dovrà affrontare le numerose sfide che la vita le porrà davanti e crescere da sola i tre figli tra mille difficoltà. La serie è ambientata a Napoli e vede tra gli altri protagonisti anche Massimo Ghini nel ruolo di Tony, Antonio Gerardi nel ruolo di Renato Ruggero e Carlotta Antonelli nel ruolo di Nina Ruggero. Al suo debutto, il 23 aprile 2020, la serie ha ottenuto un ottimo successo con oltre 7 milioni di spettatori e uno share del 26%. È stata ben accolta dal pubblico e dalla critica.

Vivi e lascia vivere: anticipazioni terza puntata

Laura Ruggero è vive a Napoli e lavora come cuoca all’interno di una mensa. La donna è sposata da vent’anni con Renato, che suona a bordo delle navi da crociera. I due coniugi hanno tre figli: Nina, Giovanni e Giada. Dopo un viaggio misterioso, Laura comunica ai figli che il padre è morto in un incendio a Tenerife. Da quel momento, le vite di ognuno di loro cambiano. Laura deve diventare una donna indipendente e decide di reinventarsi un lavoro, aiutata dalle sue amiche. Il passato di Laura è però abbastanza misterioso e nel frattempo compare nella sua vita anche Tony. Nella terza puntata (episodi 5 e 6), in onda giovedì prossimo, Laura e Tony rafforzeranno sempre di più il proprio rapporto, sia lavorativo che sentimentale. L’attività della protagonista nel frattempo inizia ad ingranare. Per una buona notizia, però, ce n’è sempre una brutta: la figlia Giada vive una brutta esperienza nel locale in cui lavora. Laura, inoltre, capisce che Tony non è una persona di cui si può fidare e per questo motivo capisce che deve allontanarsi da lui. Giada, nel frattempo, inizia a nutrire dubbi sulla morte del padre, mentre il fratello minore si innamora.

Laura, come abbiamo detto, prenderà una decisione importante: la protagonista, infatti, si allontanerà da Tony. Questo ovviamente avrà delle ripercussioni nella sua vita. Quali saranno? Lo sapremo solo nelle prossime puntate. Ricordiamo che la serie televisiva in onda sui canali Rai è composta da sei puntate per un numero di dodici episodi.