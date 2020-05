Ambra Angiolini ha pubblicato un post per la sua mamma, in occasione della Festa della Mamma: il messaggio che ha scritto l’attrice è davvero commovente. Diamo un’occhiata al post.

Oggi, 10 maggio, è la Festa della Mamma: la festività cade la seconda domenica del mese di maggio ed è una ricorrenza festeggiata in gran parte degli Stati europei. E’ celebrata in onore della figura della madre, della maternità e dell’influenza sociale delle madri: oggi si celebra chi ci mette al mondo! Sui social già da mezzanotte sono partiti i messaggi di auguri e le foto insieme alle proprie madri: tutti gli utenti dedicano un pensiero alle loro. Anche i personaggi pubblici, del cinema, dello spettacolo, della tv, si mostrano in foto con le loro mamme: oltre Mara Venier, Alfonso Signorini, anche Ambra Angiolini ha scritto un messaggio davvero commovente sui social per la sua mamma. Diamo un’occhiata.

Festa della mamma, Ambra Angiolini: “Sulle spalle da qui in avanti ti porto io”, il post è commovente

La famosissima attrice italiana, Ambra Angiolini, questa mattina ha fatto commuovere tutti sui social. In occasione della Festa della mamma, ha aggiornato il suo profilo Instagram con un post davvero emozionante. La foto che ha pubblicato la vede sulle spalle della mamma, era solo una ragazzina. Nella didascalia, Ambra ha scritto un messaggio splendido. Ecco cosa si legge: “È ora di darci il cambio mamma… sulle spalle da qui in avanti ti porto io. Sei più forte di Bruce Willis ed hai salvato più volte il mio mondo. Auguri a te ed a tutte le mamme con figli e senza“.

La mamma di Ambra si chiama Doriana e la somiglianza tra le due è incredibile: il neo sul volto è lo stesso.