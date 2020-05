Anna Tatangelo, storico traguardo raggiunto: “Grazie”

Anna Tatangelo ha raggiunto uno splendido traguardo sui social ed ha voluto ringraziare tutti i suoi fan con una foto che mette in mostra la sua bellezza

Anna Tatangelo è una delle cantanti più apprezzate del mondo artistico e musicale italiano. La sua carriera è iniziata a quindici anni, quando ha vinto Sanremo Giovani. La cantante si è ripresentata per la terza volta nel 2005 al Festival di Sanremo con Ragazza di periferia, canzone scritta da Gigi D’Alessio con Vincenzo D’Agostino e Adriano Pennino. La canzone si classifica al terzo posto della Categoria Donne e nelle settimane successive raggiunge un successo incredibile. Nel corso della sua carriera, oltre a lavorare nel mondo della musica, Anna ha lavorato anche in televisione, prima come giudice di X Factor, poi come concorrente di Ballando con le Stelle. Nel 2013 ha condotto Questi siamo noi insieme a Gigi D’Alessio, nel 2016 I migliori anni con Carlo Conti e nel 2018 ha vinto Celebrity Masterchef. La Tatangelo, inoltre, è anche molto seguita sui social, in particolare su Instagram.

Anna Tatangelo, splendido traguardo: l’annuncio su Instagram

La Tatangelo è una delle cantanti italiane più seguite sui social network. La cantante ha spesso infiammato Instagram con foto in costume o con pose molto sensuali. Il successo ovviamente non è dovuto solo alle foto ‘ammiccanti’: i suoi fan sono felici di restare aggiornati sulla sua carriera artistica e seguono tutte le sue stories. Oggi la cantante ha festeggiato uno storico traguardo: la Tatangelo ha raggiunto quota un milione e seicento mila seguaci sul popolare social network ed ha festeggiato con una foto in cui ha messo in mostra tutta la sua straordinaria bellezza. La cantante, inoltre, ha ringraziato tutte le persone che la seguono su Instagram e in generale tutte le persone che le sono rimaste vicine dagli esordi sino ad oggi.

Un traguardo spettacolare, ma la Tatangelo sicuramente non si vorrà fermare. Adesso nel mirino ci sono i due milioni di seguaci.