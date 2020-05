Fase 2, gli spostamenti tra le Regioni non saranno possibili prima di giugno: le parole del Ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia alla Camera.

La Fase Due dell’emergenza Coronavirus è entata ormai nel vivo e sono tante le novità introdotte dal Governo dal 4 maggio. La riapertura di molte attività ha permesso il ritorno al lavoro di oltre 4 milioni di italiani, mentre l’allentamento delle misure restrittive ha permesso a molti cittadini di potersi ricongiungere con i propri parenti, o di tornare al proprio domicilio dopo aver trascorso il lockdown fuori Regione. Aperti anche i parchi e le villette per permettere a tutti di fare passeggiate o di effettuare allenamento individuale, sempre col divieto assoluto di assembramenti. Fondamentale, in questa fase, il rispetto delle misure di sicurezza, come l’utilizzo di guanti e mascherine e il mantenimento delle distanze, proprio per evitare che questo allentamento provochi un aumento dei contagi. Dal 18 maggio, poi, ci saranno ulteriori aperture, che saranno però diverse a seconda del territorio. Il Governo, infatti, ha deciso di dare autonomia ai vari Presidenti Regionali per la gestione di questa fase. Per quanto riguarda i confini interregionali, invece, si è deciso per il momento di tenerli chiusi. Ma quando sarà possibile ricominciare a spostarsi tra le Regioni? Il ministro Boccia ha fatto chiarezza oggi alla Camera: ecco le sue parole.

Fase 2, spostamenti tra le Regioni non ripartiranno prima di giugno: ecco le parole del Ministro Boccia alla Camera

La Fase 2 è cominciata da più di una settimana e il Governo comincia a guardare al futuro, anche perchè i numeri, fortunatamente, sembrano positivi e aprono dunque alla possibilità di nuovi passi in avanti verso la tanto agognata normalità. Dal 18 maggio ci saranno nuove aperture, diversificate in base ai territori, ma quello che resterà uguale è il divieto di spostamento tra le Regioni. Oggi il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia al question time alla Camera ha parlato anche di questo importante argomento, sottolineando che prima di giugno non saranno possibili gli spostamenti tra le Regioni. La decisione su questo punto fondamentale della ripresa del Paese è infatti slittata a fine maggio. Boccia ha spiegato che sarà chiaramente più semplice permettere relazioni tra le Regioni a basso rischio, mentre sarà molto più difficile consentire gli spostamenti dalle Regioni a basso rischio a quelle ad alto rischio.

“L’Italia è un malato in condizioni migliori di prima, ma è sempre un malato e non può permettersi ricadute”, ha dichiarato Boccia, sottolineando che la prudenza utilizzata finora dal Governo è stata volta proprio a evitare che questo accadesse.