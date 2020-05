Coronavirus, l’OMS avverte: ‘Potrebbe causare sofferenza psicologiche’

Coronavirus, in un recente rapporto presentato all’ONU, l’OMS ha avvertito che le conseguenze del virus potrebbero causare sofferenze psicologiche.

Sapevamo che sarebbe accaduto. Ed, in effetti, ne abbiamo avuto la conferma. L’Oms, nel corso del briefing odierno, ha avvertito che le conseguenze della pandemia di Coronavirus potrebbero causare delle sofferenze psicologiche. Sappiamo che il tutto mondo è afflitto da questo virus da più di tre mesi. Il primo caso a Wuhan, ad esempio, è stato rintracciato verso la fine di dicembre scorso. Ma soltanto nei mesi successivi, però, è diventata un vero e proprio ‘caso mondiale’. A tutti i Paese, a chi prima e chi dopo ovviamente, è stato imposto un severo lockdown. Che inevitabilmente hanno provocato e, soprattutto, provocheranno delle grosse conseguenze. Una tra tutte, stando a quanto dichiarato da Devora Kestel, direttrice del dipartimento salute mentale dell’Oms, un peggioramento della salute mentale. È proprio per questo motivo che la funzionaria dell’Organizzazione Mondiale della Saluta, in un rapporto presentato, ha voluto seriamente, ampiamente e dettagliatamente affrontare questo argomento. Ecco le sue considerazioni a tal proposito.

Coronavirus, l’avvertimento dell’OMS sulle sofferenze psicologiche causate dal virus

La pandemia di Coronavirus, lo sappiamo, ha completamente stravolto le nostre viste. Non soltanto dal punto di vista ‘economico’ e lavorativo, ma ha anche seriamente provocato delle grosse ed importanti modifiche alle nostre abitudini. Per più di due mesi siamo stati costretti a restare chiusi di casa senza avere la possibilità di avere rapporti con il mondo circostante. È proprio per questo motivo che, nel briefing odierno dell’OMS, Devora Kastel, direttrice del dipartimento salute mentale dell’Organizzazione, ha chiaramente detto che questo potrebbe causare delle importanti ‘sofferenze psicologiche’ ai soggetti. Ecco le sue parole che si leggono su Ansa.it: ‘L’isolamento, la paura, l’incertezza, le turbolenze economiche, tutti questi elementi causano o potrebbero causare sofferenze psicologiche’. Quindi, da come si può chiaramente leggere, le parole dell’esperta sono abbastanza esplicative. Le conseguenze del Coronavirus, dunque, potrebbero essere addirittura dannose per la salute mentale degli umani. Non è un caso, ad esempio, se, qualche giorno fa, vi abbiamo anche parlato della ‘sindrome della capanna’ causata proprio dalla pandemia. Un elemento, quindi, da non sottovalutare affatto. Ed è per questo motivo che la funzionare dell’Organizzazione Mondiale della Salute ne ha voluto ampiamente discutere in un rapporto.

‘La salute mentale e il benessere di intere società sono state gravemente colpite da questa crisi e sono una priorità da affrontare con urgenza’, ha continuato a dire Devora Kastel durante l’odierna riunione. Sottolineando, tra l’altro, quelle categorie di persone che, in questo periodo, sono maggiormente esposte al rischio. Parliamo, quindi, di bambini e giovani, a cui è stata sottratta la possibilità di andare a scuola e di interagire con i propri compagni, ma anche di funzionari sanitari che, giorno dopo giorni, hanno visto un numero considerevole di contagiati e di deceduti.