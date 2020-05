Mauro Icardi e Wanda Nara infiammano Instagram: spunta la foto di coppia…che non passa affatto inosservata.

Tra le coppie più amate del momento, c’è senza dubbio quella formata da Mauro Icardi e Wanda Nara. Lui è una stella del calcio, attualmente nelle file del Paris Saint Germain, lei è reduce dall’esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip, dove ha letteralmente conquistato il pubblico con la sua simpatia e ironia. Ma Mauro e Wanda sono molto seguiti anche sui social, in particolare su Instagram il social network più utilizzato dai vip. Ebbene, è proprio sul suo seguitissimo profilo che il bomber argentino ha pubblicato uno scatto in compagna di sua moglie che non è affatto passato inosservato.La temperatura su Instagram si è alzata! Il motivo? Diamo un’occhiata e scopritelo con i vostri occhi!

Mauro Icardi e Wanda Nara infiammano Instagram: la foto di coppia pubblicata dal bomber argentino

“In love”, scrive Mauro Icardi nella didascalia di una delle ultime foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. “Innamorato”… e di chi se non della sua bellissima Wanda Nara? È con lei, infatti, che si mostra nello scatto condiviso sui social. Uno scatto in bianco e nero, in cui la coppia si unisce in un abbraccio. Il bel calciatore, però, è senza vestiti, ricoperto soltanto dai suoi numerosi tatuaggi. Instagram si infiamma e la foto di coppia non poteva passare inosservata. Curiosi di vederla? Ve la mostriamo subito:

Eh si, ve lo avevamo detto. Mauro e Wanda, sempre bellissimi e uniti più che mai, sanno sempre come farsi notare. Lo scatto, che è in realtà un repost di una foto vecchia, è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti dei fan. E voi, cosa aspettate a seguire la coppia su Instagram? Non ve ne pentirete!