Mara Venier, la confessione choc sul marito: “Grave polmonite”

Lei è una delle conduttrici che, nonostante il duro periodo, ha deciso di non fermarsi. Parliamo di Mara Venier, la padrona di casa di Domenica In che, ogni settimana, ha fatto compagnia al pubblico con la sua allegria, anche nei momenti più difficili. Si, perché la conduttrice veneta non ha mai nascosto di vivere con molta preoccupazione la terribile emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus. Preoccupazione soprattutto per il marito Nicola Carraro, che lo scorso dicembre è stato colpito da una forte polmonite. A confessarlo è stata proprio Mara, in un’intervista a Libero, nella quale racconta come è stato difficile, in quel periodo, andare in onda in tv: “Ero distrutta”. In seguito, le parole della conduttrice.

“Ha avuto una polmonite molto grave a Dicembre. Era a Santo Domingo. Ha cominciato con febbre, poi è andato in ospedale. Il professore del Gemelli ha visto la lastra, ha detto che era grave. Ma lui ce l’ha fatta, l’ha superata.“. Con queste parole Mara Venier racconta la brutta esperienza vissuta dal suo compagno di vita Nicola Carraro, proprio lo scorso dicembre. Una grave polmonite ha colpito Nicola proprio qualche mese prima che, in Italia, scoppiasse l’epidemia di Coronavirus. Ma sono gli studiosi che sostengono che, in realtà, il virus sia in circolazione da molto prima di febbraio. Da qui i dubbi della Venier: “Non è che ha avuto il coronavirus?”. Qualsiasi cosa sia stata, Nicola Carraro l’ha superata, ma la conduttrice continua ad essere molto prudente, proprio per salvaguardare la salute del suo compagno: al di là del problema recente, già in passato la Venier aveva parlato di alcuni problemi di salute di Nicola.

Nonostante la sofferenza, Mara non ha mai lasciato il timone di Domenica In. Anche se, allo scoppio dell’epidemia, la conduttrice ammette di averci pensato: “Mi sono molto spaventata, ho pensato sinceramente di fermarmi”. Ma la Zia Mara non ha mollato, riuscendo a regalare sorrisi agli italiani anche in un momento così difficile. Inoltre, c’è una gran bella novità! A quanto pare, quest’anno Domenica In e ovviamente la zia Mara andranno in onda fino al 28 giugno! Felici per questa notizia?