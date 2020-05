Bonus vacanze, sconto fino a 500 euro per chi non vorrà rinunciare a qualche giorno di vacanza: chi può accedervi, come richiederlo e come funziona

Come ben sapete il 4 maggio è iniziata la fase due di questo lockdown che ormai ci accompagna dagli inizi di marzo e breve vedremo anche la fase tre, a partire dal 18 maggio. Nel corso dei mesi la nostra vita è stata completamente stravolta dall’arrivo di questo virus e molti sono gli interrogativi su quelle che saranno le nostre sorti d’ora in poi. Col 4 maggio si è raggiunta già una piccola svolta, riuscendo a potersi ricongiungere con le famiglie e i parenti che per due mesi si è stati impossibilitati a vedere. Dal 11 maggio invece anche altri negozi hanno avuto la possibilità di aprire i battenti, sempre con le dovute precauzioni e dal 18 si prevede una riapertura quasi totale di tutte le attività, eccezion fatta per alcuni. Ma ovviamente gli interrogativi sono ancora moltissimi e si aspettano risposte dal Governo per capire come procederà la nostra vita nel corso delle prossime settimane e mesi.

Bonus vacanze, sconto fino a 500 euro: chi può accedervi e come richiederlo

Tra i grandi interrogativi di questa seconda fase di lockdown oltre alle metodiche da adottare per gli esami di stato, c’è sicuramente la vacanza. La maggior parte dei lavoratori dopo un intero anno di sacrifici e stress dovuti al lavoro, ai figli, alle preoccupazioni, attendono con ansia l’arrivo dell’estate per potersi godere qualche giorno di meritato relax per potersi rigenerare e affrontare un nuovo anno. Le vacanze soprattutto per noi italiani sono quasi un rito sacro e l’idea di incertezza non ci fa per niente piacere. Ad oggi sappiamo che gli spostamenti tra regioni continuano ad essere vietati, se non per cause di forza maggiore o per lavoro, motivo per cui chi non abita in una regione di mare, è possibile che per un po’ non potrà vederlo se non in fotografia. Sul fronte delle vacanze pare però smuoversi qualcosa grazie al bonus vacanze sviluppato dal Governo. La tax credit introdotta dal Governo, secondo il Ministro della Cultura e del Turismo Dario Franceschini varrebbe circa 2,4 miliardi di euro e sarebbe spendibile dal 1 luglio al 31 dicembre del 2020. Stando a quanto riportato da Fanpage, il bonus potrebbe arrivare fino ad una soglia massima di 500 euro a nucleo familiare. Il calcolo di tale bonus però non sarebbe uguale per tutti e i requisiti per accedervi sono svariati. In primo luogo la cifra massima cambierebbe in base al numero di persone nel nucleo familiare:

Minimo 3 persone: fino ad un massimo di 500 euro Coppia o famiglia costituita da due membri: fino a un massimo di 300 euro Single o persona singola: fino ad un massimo di 150 euro

Non tutti i nuclei familiari possono però accedere a tale tipo di bonus. L’iniziativa sarebbe infatti riservata a tutte quelle famiglie con un reddito medio basso che non superi un valore isee di 40 mila euro annui.

Le modalità specifiche della richiesta del bonus potrebbe variare in base ai prossimi sviluppi, ma il bonus indetto dal Governo del decreto Rilancio prevede che già l’80% di sconto venga applicato direttamente dalla struttura turistica. Per struttura turistica si intendono anche alberghi, b&b, campeggi e agriturismi. Il contribuente dovrebbe vedersi già applicata in fattura uno sconto e la struttura ricettiva può poi cedere il credito agli intermediatori finanziari. Tutti coloro che potranno usufruire del bonus potranno farlo dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, ma dovranno seguire delle indicazioni ben precise: