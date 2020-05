Elisa Isoardi pronta a tornare in tv con La Prova del Cuoco: quando andrà in onda la seguitissima trasmissione dedicata alla cucina.

L’emergenza Coronavirus ha sconvolto ogni ambito del nostro Paese e, inevitabilmente, ha modificato anche le programmazioni dei nostri canali tv. Molte trasmissioni sono state momentaneamente sospese, alcune cancellate fino a data da destinarsi. Con la Fase Due, però, molti programmi stanno ripartendo, con le dovute precauzioni. E, tra qualche giorno, sarà anche la volta de La Prova del Cuoco! Il seguitissimo programma dedicato alla cucina di Rai Uno sta per tornare in onda. Elisa Isoardi è pronta a tornare dietro i fornelli? Quando? Ve lo sveliamo subito!

Elisa Isoardi pronta a tornare in tv con La Prova del Cuoco: si riparte lunedì 25 maggio

Sarà lunedì 25 maggio la data della ripartenza de La Prova del Cuoco. Il programma mattutino condotto da Elisa Isoardi è pronto a tornare in onda, dopo lo stop improvviso dello scorso 13 marzo. Il programma è stato sospeso: al suo posto Storie Italiane, che ha prolungato la sua durata fino alle 13 e 20, offrendo al pubblico maggiori informazioni sull’emergenza sanitaria nel nostro Paese. Il programma di Eleonora Daniele è poi tornato al suo orario originale e dalle 12.20 alle 13.30 la Rai ha scelto di mandare in onda le repliche di Linea Verde. I telespettatori, quindi, si sono chiesti: quanto tornerà in onda La Prova del Cuoco? Ebbene, niente paura: da lunedì 25 maggio potremo finalmente rivedere quello che è uno dei programmi di cucina più amato di sempre. Con puntate nuove e ricette assolutamente inedite!

Una splendida notizia per i fan della trasmissione, che non vedono l’ora di seguire tutte le novità delle nuove puntate. E voi, siete pronti per rimettervi ai fornelli seguendo le gustose ricette de la Prova del Cuoco? Manca poco!