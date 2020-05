Serena Enardu, il gesto inaspettato dopo la rottura con Pago: cosa è apparso su Instagram a poche ore dall’annuncio.

Una notizia che ha letteralmente sconvolto i fan della coppia, quella comunicata ieri da Serena Enardu. La storia d’amore con Pago, che era ricominciata solo qualche mese fa, è di nuovo in crisi. Con un post lunghissimo, la bellissima sarda racconta di essersi nuovamente allontanata dal cantante, in seguito a una pesantissima litigata. Non sono noti i motivi reali della nuova rottura ma, stando a quanto ha comunicato la Enardu, Pago non è riuscito mai a perdonarla fino in fondo. I due, infatti, si erano lasciati dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, dove Serena si è particolarmente legata al single Alessandro Graziani. Tutto, però, sembrava essere stato accantonato: al GF Vip, la coppia sembrava aver ritrovato l’armonia. Cosa avrà spinto la coppia a fare un passo indietro? Nel frattempo, Serena spiega di non riuscire a stare troppo tempo su Instagram: vedere le foto con Pago le fa molto male. Nelle ultime ore, la Enardu ha pubblicato solo una storia. Ecco il contenuto.

Serena Enardu, il gesto inaspettato dopo l’annuncio della nuova rottura con Pago

Pago e Serena si sono lasciati di nuovo. A rivelarlo è stata proprio la Enardu, con un post pubblicato su Instagram, in cui si mostra distrutta e in lacrime. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno: nella casa del Grande Fratello Vip, dove entrambi sono stati concorrenti, Pago e Serena sembravano aver ritrovato l’equilibrio perso. La coppia si era riunita, contro tutto e tutti. Ma, a quanto pare, i fantasmi del passato non sono stati del tutto spazzati via. Nel post apparso su Instagram, la Enardu non nasconde il suo dolore, ammettendo di non aspettarsi quello che è accaduto. L’ex tronista ammette anche di non riuscire a passare troppo tempo sui social, poiché le foto e video con Pago sono come ‘pugnalate’. Qualche ora dopo l’annuncio della rottura, Serena pubblica una sola storia su Instagram. Un gesto che non passa inosservato, e che sottolinea la tristezza del momento che sta vivendo Ecco uno screen:

Un mazzo di fiori per Serena. Un regalo che la Enardu decide di condividere con i followers. Non sappiamo chi sia il mittente, probabilmente sarà un pensiero delle sue fanpage, che spesso omaggiano la Enardu con regali e sorprese. Un gesto che ha colpito Serena, ma non le ha tolto la malinconia. La canzone scelta come sottofondo e il cuore spezzato accompagato al ‘Grazie’ sottolineano lo stato d’animo della Enardu. E voi, che idea vi siete fatti sulla nuova rottura tra Pago e Serena?