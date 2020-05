Serena Enardu e Pago, è finita di nuovo: “Abbiamo avuto una pesante litigata”, le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Uno sfogo che ha spiazzato tutti, quello di Serena Enardu su Instagram. Tra la bellissima sarda e Pago è finita di nuovo. A confessarlo è stata proprio lei, attraverso un post sul suo profilo, che ha lasciato tutti senza parole. Non è chiaro il motivo per il quale i due si siano allontanati nuovamente, ma la Enardu racconta di aver avuto una pesante litigata. Una notizia che ha lasciato letteralmente di stucco i fan della coppia, che, dopo la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sembra essere più unita che mai. La Enardu, infatti, era entrata nella Casa più spiata della tv proprio per riconquistare il suo ex, che era un concorrente ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini. Missione compiuta per la bella Serena: Pago era riuscito a perdonarla e tra i due era tornata l’armonia. O, almeno, era quello che sembrava. Dalle parole scritte poco fa da Serena sui social, sembra proprio che il cantante non sia riuscito a perdonarla fino in fondo.

Serena Enardu e Pago, è finita di nuovo: l’annuncio su Instagram gela i fan

Serena Enardu e Pago si sono lasciati di nuovo. A dare la notizia ai fan è stata Serena, con un post che è arrivato come una vera e propria doccia fredda per i fan della coppia. Dopo la rottura a Temptation Island, Pago e Serena si erano lasciati per qualche mese. Per poi ritrovarsi di nuovo in tv, all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Una storia tormentata, ma che sembrava aver trovato un lieto fine. Questo fino a qualche minuto fa, quando la Enardu ha deciso di aggiornare i fan sulla situazione attuale della sua relazione. Ecco il post, pubblicato sui social:

“L’amore non basta per fare andare avanti un rapporto, ci vuole prima di tutto la stima e la fiducia”, scrive Serena nella didascalia del post, in cui allega uno selfie in cui appare stravolta dal dolore. Un dolore inaspettato per lei, che non avrebbe immaginato una nuova crisi, dopo così poco tempo: “Oggi pagherò col mio dolore i miei errori e ne trarrò un altro insegnamento.”

Al termine del messaggio, la Enardu spiega di non riuscire ad entrare sui social perché vedere le foto di coppia con Pago è come una ‘pugnalata’. Serama, infine, chiede rispetto, in un momento così delicato.