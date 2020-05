Michele Bravi scrive su Instagram dopo la puntata di venerdì di Amici Speciali: sul social spunta un commento inaspettato da parte di un’attrice

Settimana scorsa è iniziata la prima edizione inedita di Amici Speciali, con un cast davvero d’eccezione. Rispetto alle altre edizioni, in questa abbiamo a che fare con grandi artisti del panorama musicale e teatrale Italiano che nel corso degli ultimi anni hanno calcato i più importanti palchi non solo qui nel nostro Paese, ma anche all’estero. Sono grandi protagonisti delle scorse edizioni, che si sfidano amichevolmente per devolvere in beneficenza il ricavato dei televoti e delle sfide alla Protezione Civile, impegnata nella lotta al Covid. Tra i grandi protagonisti anche Michele Bravi che ha suggellato così il suo ritorno in tv e alla musica, dopo l’incidente che lo ha coinvolto un anno fa e in cui purtroppo perse la vita anche una ragazza. Il cantante è apparso visibilmente emozionato dal suo ritorno, quasi come fosse un debutto vero e proprio e a quella emozione si è sommata anche quella per la situazione di emergenza che stiamo vivendo a causa del Covid.

Maria De Filippi ha voluto fortemente la sua partecipazione a questa versione del Talent, e il cantante è stato ben felice di accettare l’invito. Il suo brano ‘Il diario degli errori’ ha emozionato giudici, professori, ospiti e telespettatori. Gerry è apparso emozionato e con le lacrime agli occhi, e come lui anche moltissime altre persone. Un’esibizione che è arrivata al cuore degli Italiani, che hanno amato e amano ancora questo incredibile talento della musica. Dopo essersi esibito sul palco di Amici, Michele Bravi ha voluto spendere alcune parole attraverso il suo profilo Instagram Ufficiale: “Onorato di aver potuto raccontare la bellezza della fragilità in una manifestazione a sostegno del nostro paese. Grazie dell’accoglienza e dell’umanità infinita”.

Sono stati molti gli artisti e i colleghi che hanno commentato il post del cantante per fargli i complimenti per le esibizioni e per il suo ritorno sulle scene. Tra questi c’è anche un altro volto amatissimo del cinema Italiano, stiamo parlando di Maria Grazia Cucinotta, che pare avere un debole per il cantante e i suoi brani. Che dire, questo ritorno è stato un vero e proprio successo per il ragazzo, a cui auguriamo un grandissimo in bocca al lupo.