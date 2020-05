Amici Speciali, chi è Michele Bravi: età, carriera e vita privata dell’ex vincitore di X Factor, che sarà concorrente in questa nuova edizione del talent di Canale 5.

Nel mese di maggio comincerà la nuova edizione ‘vip’ di Amici, che prenderà il nome di ‘Amici Speciali’. Concorrenti del talent di canale 5 condotto da Maria De Filippi saranno diversi ex protagonisti del programma, che in questi anni sono entrati nel cuore del pubblico e sono arrivati al successo. 7 cantanti e 5 ballerini si sfideranno nelle quattro puntate previste dal palinsesto, con lo scopo di raccogliere fondi per la Protezione Civile in questo momento di grande emergenza in Italia a causa del Coronavirus. Lo scopo dello show sarà dunque benefico, ma non solo. Il programma, infatti, terrà compagnia e intratterrà il pubblico, aiutandolo a distrarsi in questo periodo difficile per tutti. I protagonisti, dicevamo, saranno tutti ex amatissimi concorrenti di talent, da Stash a Irama, passando per Gaia, vincitrice dell’ultima edizione, Giordana, Alberto Urso, Javier Rojas, Andreas Muller e altri ancora. Tra i protagonisti ci sarà anche un giovane artista che non è passato per Amici. Si tratta di Michele Bravi, ex vincitore di X Factor: proviamo a scoprire qualcosa in più su di lui.

Amici Speciali comincerà a maggio, anche se la data della prima puntata non è ancora ufficiale. Tra i concorrenti di questa edizione particolare e a scopo benefico del talent di Canale 5, ci sarà anche Michele Bravi, artista molto amato e seguito, che ha un passato in un altro talent show, ovvero X Factor. Ma proviamo a conoscere qualcosa in più su di lui! Nato il 19 dicembre del 1994, Michele ha 25 anni e vive tra Città di Castello, comune in provincia di Perugia che gli ha dato i natali, e Milano, dove si reca spesso per lavoro. Bravi è diventato famoso per aver partecipato e vinto nel 2013 X Factor. Michele era nella squadra di Morgan ed è arrivato primo, superando gli Ape Escape di Simona Ventura e la giovane Violetta di Mika, arrivata terza. Michele è stato tra i più giovani vincitori del talent, e ha partecipato al programma appena dopo aver conseguito la maturità con il massimo dei voti. In una recente intervista, tra l’altro, ha dichiarato di essere stato un gran ‘secchione’ a scuola e ha sottolineato che se non avesse fatto il cantante, avrebbe provato a diventare attore.

La sua voce graffiante, però, ha conquistato il pubblico e così, qualche anno dopo X Factor, precisamente nel 2017, Michele ha partecipato anche al Festival di Sanremo, arrivando quarto con la sua ‘Il Diario degli Errori’. Nel 2018 un grave incidente autostradale, nel quale ha perso la vita una donna, ha segnato la sua vita, portandolo per un periodo lontano dalle scene. Oggi, però Michele è pronto a tornare, anche se l’emergenza Coronavirus lo ha costretto a posticipare a data da destinarsi il suo nuovo album, come da lui stesso annunciato su Instagram.

Geloso della sua vita privata, Michele non è molto presente sui social, dove pubblica solitamente solo immagini del suo lavoro.