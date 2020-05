Ascolti Tv, lunedì 18 maggio: Il Commissario Montalbano stravince la serata con il 24% di share; i dati nel dettaglio.

Ancora un successo per Il commissario Montalbano, in onda ieri sera su Rai Uno: 6 milioni spettatori, pari al 24% di share per la fiction. Il Diavolo veste Prada, su Canale 5, ha ottenuto il 10,9 % con 2,4 milioni di spettatori alla tv. 1,6 milioni di persone hanno invece seguito Sister Act 2 su Rai Due (6,5% di share) e le repliche di Emigratis, lo show di Pio e Amedeo trasmesso da Italia Uno, hanno conquistato 1,4 milioni di spettatori, pari al 6,6%.