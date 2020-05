Nicola Carraro ha beccato Mara Venier proprio così dietro le quinte di Domenica In: il divertentissimo video su Instagram spopola.

Ammettiamolo: Mara Venier è una delle conduttrici televisive più di successo che ci sia. Dalla sua parte, infatti, non soltanto decanta di una bravura e bellezza davvero smisurata, ma anche di una simpatia e semplicità più unica che rara. Ce lo dimostrano, ad esempio, tutte le sue dirette di Domenica In che, oltre ad essere imperdibili, sono ricche anche di imperdibili siparietti, ma ce lo conferma anche il suo canale social ufficiale. Su Instagram, la ‘zia’ Mara è solita intrattenere il suo tanto amato ed affezionato pubblico con degli scatti o dei video davvero unici. Soprattutto quelli ‘a tradimento’ di suo marito Nicola. Ecco, a proposito di questo, qualche giorno fa, l’ex produttore cinematografico ha nuovamente ripreso di nascosto sua moglie. Sapete com’è stata ‘beccata’ la conduttrice? Vi sveleremo ogni minima cosa. Vi anticipiamo soltanto che era dietro le quinte di Domenica In.

Mara Venier ‘beccata’ dietro le quinte di Domenica In: cosa stava facendo

L’ultimo video a tradimento di Nicola Carraro a Mara Venier risale a qualche giorno fa. Quando, durante una delle pubblicità di Domenica In, ha voluto riprendere completamente di nascosto la conduttrice. Sappiamo che siamo ancora in piena emergenza Coronavirus. E, per questo motivo, tutti i parrucchieri e make up artist che lavorano negli studi televisivi, fino a questo momento, non hanno potuto svolgere la loro professione. È il caso, ad esempio, della conduttrice di Domenica In. Che, per la puntata scorsa del suo show, è stata ripresa da suo marito mentre si sistemava il trucco durante una pubblicità. Ecco di che cosa parliamo.

Ecco. In questo breve filmato, condiviso sul profilo social ufficiale di Nicola Carraro, si vede chiaramente Mara Venier mentre si aggiusta il trucco durante la pubblicità, l’ex produttore cinematografico ha voluto mostrare a tutto il suo pubblico social cosa fa sua moglie dietro le quinte di Domenica In. Delle immagini davvero inedite, quindi. Ma che, da come si può chiaramente vedere, sono state ben accolte dai suoi affezionati sostenitori. In un batter baleno, sono giunti, infatti, numerosi commenti di apprezzamento per la semplicità, ancora una volta confermata, della conduttrice televisiva.

‘È la numero uno in assoluto’, recita il commento in questione. Ma, vi assicuriamo, ce ne sono tantissimi altri che continuano su questa stessa scia.

Cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Oltre che una carriera televisiva ricca e piena di successi, anche la vita privata di Mara Venier non è stata affatto da meno. Come raccontato in un nostro recente articolo, la conduttrice televisiva ha avuto diversi amori nella sua vita. Eppure, Nicola Carraro è stato ‘l’uomo che avrei voluto conoscere da ragazza’.