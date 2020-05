Miriam Leone si spoglia e manda in delirio Instagram: “Libera”, le immagini dell’ex Miss Italia lasciano poco spazio all’immaginazione

Miriam Leone è tra le donne più amate e apprezzate del panorama televisivo e cinematografico Italiano. Divenuta famosa con il concorso di bellezza Italiano per eccellenza, Miss Italia, è ricordata per essere una delle vincitrici più iconiche. Da allora sono passati molti anni, ma la sua bellezza anziché sfiorire è fiorita ancora di più e non si è limitata sono a continuare la carriera da modella, ma si è cimentata anche nella recitazione. Miriam Leone ha intrapreso la carriera da attrice, riuscendo ad ottenere ruoli anche di notevole rilevanza. Tra gli ultimi, quello della restauratrice di opere d’arte Claudia, che per poter continuare la sua attività decide di mettere la nonna in freezer per poter continuare a percepire la pensione. Il tutto accompagnato da alcuni eventi tragicomici e l’amore per il finanziere Simone, interpretato da un simpaticissimo Fabio De Luigi. L’attrice e modella continua a far sognare tutti con i suoi capelli rossi e gli occhi di smeraldo, come si può notare anche dal suo profilo Instagram Ufficiale.

Miriam Leone è certamente tra le donne più belle d’Italia, con la sua capigliatura rossa e gli occhi di smeraldo. La donna è attivissima sui social network e nel corso di questa quarantena si è data da fare pubblicando degli scatti davvero meravigliosi, che in poco tempo hanno fatto incetta di like e commenti da parte dei suoi followers. Ma la vera bomba è sicuramente l’ultima foto che la donna ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Una foto nella penombra con dei raggi di sole che le scaldano il viso e le mettono in risalto gli occhi di smeraldo che possiede. Lo sguardo penetrante e sensuale, la Leone appare completamente spogliata. Il seno fa capolinea sul fondo della fotografia e i capelli sono raccolti dietro la nuca… Inutile dirvi quelli che sono stati i commenti dei suoi followers sotto la fotografia, che ha fatto impazzire davvero tutti.

La Leone scrive: “Ma mi sono sentita libera, libera di non dover sembrare a posto a tutti i costi, selvatica, senza un filo di trucco,senza mascara, come in questa foto, libera di non apparire perfetta, nessuno lo è, nemmeno io ve lo assicuro…“. Insomma, quello a cui si appella la modella è un vero e proprio inno alla libertà, di espressione, di pensiero e soprattutto di essere quel che si è, senza filtri.