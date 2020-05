Pago si è sfogato ai microfoni del settimanale Chi ed ha rivelato qualche dettaglio riguardo la rottura con Serena Enardu. Ecco le parole del cantante.

Pago e Serena Enardu è una delle coppie più seguite negli ultimi mesi: dopo la rottura durante il confronto finale a Temptation Island, i due hanno fatto pace nella casa del Grande Fratello VIP. A quanto pare però le cose non erano affatto risolte: la notizia di una nuova rottura ha gelato i fan. Qualche giorno fa, Serena Enardu ha spiazzato tutti con un post su Instagram. Il cantante invece ha deciso di affidarsi al settimanale Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini, il conduttore dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP, per sfogarsi e dire la sua. Ecco le parole di Pago.

Pago racconta della rottura con Serena: “Ho scoperto qualcosa di troppo grave”

Arrivano a distanza di pochi giorni dalla notizia della rottura, le prime parole di Pago. Il cantante, Pacifico Settembre, lascia intendere che sia accaduto qualcosa di particolarmente grave tra loro ed ha deciso però di non entrare nei dettagli. “Ho scoperto qualcosa da cui non si può più tornare indietro” le parole del cantante che è sicuro di non poter più fidarsi della sua, ormai ex, dolce metà, Serena Enardu.

“Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d’amore senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così, saprò ricominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso. Parlerò quando mi sentirò di farlo. Al momento devo ricostruire la mia vita ancora una volta. Posso solo dire che Serena di fiducia non può parlare. Lei non sa nemmeno cosa sia la fiducia, ieri così come oggi” continua Pacifico Settembre che ha dato tutto se stesso nella storia con l’ex tronista. Ha deciso di andare avanti e chiudere il suo capitolo con Serena.