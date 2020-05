Curon, la nuova serie Netflix: nel cast un amato protagonista de I Cesaroni

Curon, la nuova serie Netflix: nel cast anche un amato protagonista de I Cesaroni; scopriamo di più.

Si intitola Curon ed è la serie Netflix che uscirà il prossimo 10 giugno. Una serie originale italiana, prodotta da Indiana Production. Le vicende sono ambientate in Alto Adige, precisamente nel paese Curon Venosta, in provincia di Bolzano, come suggerisce il titolo. L’ambientazione avrà un ruolo chiave nella serie, che è un supernatural drama. Nel paesino, infatti, vi è davvero un campanile sommerso, che fuoriesce dal lago Resia, il più grande dell’Alto Adige. Scopriamo di più sulla trama e sul cast della serie, in cui ci sarà anche un volto che i fan de i Cesaroni ricorderanno senza dubbio!

Curon, la trama della nuova serie Netflix: nel cast un amato protagonista de I Cesaroni. Federico Russo

È il 10 giugno il giorno del debutto di Curon su Netlfix. La serie italiana, girata in Alto Adige, è pronta a coinvolgere tutti con le sue ambientazioni spettrali e i suoi misteri. Ma qual è la trama del drama tutto italiano? Anna (Valeria Bilello) è appena tornata a Curon, la sua città natale, in compagnia dei suoi gemelli Mauro ( Federico Russo) e Daria (Margherita Morchio). Ma un evento sconvolgerà la vita dei ragazzini: la improvvisa e misteriosa scomparsa di Anna. Una scomparsa che porterà Mauro e Daria ad avventurarsi in un viaggio che li metterà di fronte a sconcertanti realtà: la loro cittadina, così apparentemente tranquilla, in realtà nasconde alcuni oscuri segreti. Ecco il promo, pubblicato dalla pagina ufficiale di Netlfix:

Eh si, avete letto bene! Tra i protagonisti della nuova serie Netflix c’è anche lui, Federico Russo. Si tratta del piccolo Mimmo de I Cesaroni, che oggi ha ormai 22 anni (clicca qui per visitare il suo profilo Instagram e vedere le sue foto). Ed è pronto a dimostrare tutto il suo talento nella nuova e super intrigante serie Curon. Su Netflix, a partire dal 10 giugno! Save the date!