Emma Marrone, il balletto di Tik Tok col papà Rosario: video imperdibile

Emma Marrone, il balletto di Tik Tok col papà Rosario: il video imperdibile è stato pubblicato sui social della cantante.

Tra gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi, lei è senza dubbio una delle più amate in assoluto. Parliamo di Emma Marrone, che il talent show di Canale 5 lo ha vinto ben 10 anni fa. Da lì, una carriera brillante, ricca di enormi successi. Un decimo compleanno che la cantante avrebbe voluto festeggiare alla grande, con un concerto evento all’Arena di Verona, proprio questo maggio. Ma, a causa del Coronavirus, l’evento è stato rinviato. La bella cantante,però, si consola nel suo meraviglioso Salento, in compagnia della sua famiglia. A questo proposito, è spuntato un video che non è passato affatto inosservato. Nelle stories di Instagram, Emma mostra un balletto imperdibile girato su Tik Tok. Ma non è sola: con lei, a danzare, c’è il suo amato papà Rosario! Diamo un’occhiata!

Emma Marrone, il balletto di Tik Tok col papà Rosario: il video su Instagram è imperdibile

Sono tanti i volti noti che si cimentano nei divertenti video musicali di Tik Tok, che amano condividere con i followers. E, qualche ora fa, è stata anche la volta della bellissima Emma Marrone. Sorridente e solare come sempre, la cantante si è cimentata come ballerina, eseguendo alla perfezione i passi previsti da uno dei ‘balletti’ più famosi e virali sull’app Tik Tok. Ma sapete chi è stato il suo compagno di ballo? Proprio lui, il suo papà Rosario. Un siparietto imperdibile! Ecco alcuni scatti, tratti dal video pubblicato su Instagram:

Che dire: semplicemente meravigliosi! E voi, cosa aspettate a seguire le avventure social di Emma Marrone sul suo profilo Instagram? Il suo nickname è “real_brown”. Non ve ne pentirete!