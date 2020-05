Ermal Meta presenta ai fan le donne della sua vita

Ermal Meta con una foto su Instagram presenta ai fan le donne della sua vita

Ermal Meta è un cantante meraviglioso che, in pochi anni, ha conquistato un ampio pubblico di fan attivi che lo sostengono ovunque vada. In molti lo hanno conosciuto sul palco del Festival di Sanremo, prima nelle Nuove Proposte e poi sul palco dei Big insieme a Fabrizio Moro. In poco tempo è riuscito a conquistarsi una notevole fetta nel mercato discografico italiano ed internazionale grazie alla sua voce cangiante, poliedrica e a dei testi delle canzoni sempre molto impegnati. Sulla sua vita privata sappiamo poco, proprio perché il cantante è molto riservato, ma alcune settimane fa, in occasione della Festa della Mamma, Ermal Meta ha pubblicato sui social una foto molto importante.

La mamma, la nonna e la sorella di Ermal Meta?

Il cantante di Odio le Favole è molto riservato. Pur non tirandosi mai indietro in termini di partecipazioni televisive, sulla sua vita privata c’è un alone di mistero. In occasione però della Festa della Mamma il cantante ha fatto un regalo ai suoi fan mostrando loro la foto di sua mamma, sua sorella e sua nonna. Le donne della sua vita insomma. La somiglianza, soprattutto con la sorella è notevole e i fan hanno premiato lo scatto con molti like. Sebbene si trattasse solo di uno screenshot fatto ad una chiamata video con la famiglia, la foto è piaciuta e questa piccola presentazione di un lato fino ad allora nascosto della vita privata di Ermal Meta è piaciuto ai fan.

E la fidanzata?

C’è un’altra donna però nella vita di Ermal Meta? Il cantante è fidanzato? Sappiamo che per molti anni è stato legato ad una dj radiofonica molto famosa, Silvia Notargiacomo. La loro storia però pare che oggi sia terminata, ma il cuore di Ermal Meta è già occupato. Nella sua vita infatti c’è una nuova donna di cui sappiamo poco. Pare infatti che non sia del mondo dello spettacolo e il suo nome è Chiara.