Avete mai visto l’ex fidanzata di Nicola Vivarelli? Eccoli in una vecchia foto insieme!

Ultimamente sta facendo chiacchierare molto: Nicola Vivarelli è l’ufficiale di Marina che ha contattato la redazione di Uomini e Donne, con lo pseudonimo ‘Sirius’, per corteggiare Gemma Galgani. L’uomo ha solo 26 anni ed una volta svelata la sua identità, nello studio di Uomini e Donne, ha intrapreso una conoscenza con la Dama 70enne. A far chiacchierare è proprio l’enorme differenza d’età tra i due: è questo che ha destato stupore negli spettatori ed anche nello studio di Maria De Filippi. Ma avete mai visto l’ex fidanzata di Nicola? Si chiama Chiara ed è stata la sua prima fidanzata.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli: avete mai visto la sua ex fidanzata?

E’ in poco tempo diventato uno dei volti più chiacchierati e seguiti dell’edizione di Uomini e Donne: non era mai capitato che un giovane 26enne decidesse di corteggiare la protagonista del programma, Gemma Galgani. La Dama ha 70 anni: la notevole differenza d’età tra i due ha destato un enorme stupore nei telespettatori ed anche nei presenti in studio. L’Ufficiale di Marina tempo fa ha avuto una lunga storia d’amore con Chiara Vannucci: lei è più grande di lui di sei anni e si sono lasciati nel 2014 dopo circa 4 anni insieme. Attraverso il canale Facebook di Nicola Vivarelli abbiamo trovato una vecchia foto dell’ex coppia.

La ragazza rilasciò un’intervista ai microfoni di Fanpage quando Nicola è arrivato nel programma. Lei era sicura che lui stesse lì solo per le telecamere: “Non credo in questa relazione, penso punti più alle telecamere e che gli interessi solo farsi vedere. Ma devo aggiungere che non lo frequento da tempo, non so più cosa gli passi per la testa. Ricordo che per Uomini e Donne facemmo un provino insieme anni fa in una discoteca della Versilia“.