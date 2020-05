Ciro Immobile, splendida sorpresa alla moglie: “Ci siamo fatti una promessa”

Ciro Immobile ha fatto una bellissima sorpresa alla moglie per il loro anniversario e lei su Instagram scrive: “Ci siamo fatti una promessa”

Ciro Immobile e Jessica Melena festeggiano sei anni di matrimonio. I due si sono legati davanti a Dio sei anni fa, ma si conoscono quasi da una vita. Una storia d’amore bellissima, coronata dall’arrivo di tre figli splendidi. Dopo due femminucce, Giorgia e Michela, di recente a casa Immobile è arrivato anche l’erede di papà, Mattia. Una gioia bellissima per Ciro e Jessica, che stanno crescendo i loro bambini con tutto l’amore del mondo. I due ovviamente, quando hanno tempo, si ritagliano anche piccoli spazi per loro. Oggi ad esempio, nel giorno dell’anniversario di matrimonio, il calciatore della Lazio e della nazionale italiana ha fatto una bellissima sorpresa all’amata moglie.

Ciro Immobile, la sorpresa alla moglie Jessica

Immobile campione dentro e fuori dal campo: l’attaccante della Lazio e capocannoniere del campionato italiano ha sorpreso la moglie con una sorpresa bellissima. Oggi la coppia festeggia ben sei anni di matrimonio e Immobile ha fatto addobbare la casa con centinaia di rose rosse, scritte romantiche e alcune foto appese alle piante. Una sorpresa molto romantica, che ha lasciato senza parole la moglie. Jessica ha ringraziato il marito sui social, postando il video di tutti gli addobbi floreali e scrivendo: “Non ho parole, grazie amore. Grazie per come ti prendi cura di me, sempre… Ci siamo fatti una promessa per la vita, una promessa eterna… Ti amo così tanto“. E come se non bastasse, anche su Instagram il calciatore non ha fatto mancare la sua dedica: “6 anni di noi. Sei quello che ho sempre desiderato“.

Una storia d’amore bellissima quella tra Ciro e Jessica. Pura, sincera e anche un pizzico allegra. Due ragazzi genuini che meritano tutto l’amore di questo mondo. Auguri Ciro e Jessica.