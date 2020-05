Vittorio Brumotti è stato colpito al volto a Milano mentre realizzava un servizio: l’inviato di Striscia la Notizia ha perso conoscenza per qualche minuto ma ora sta bene.

Vittorio Brumotti è uno degli inviati di Striscia la Notizia più seguiti ed amati. Il campione di bike trial è l’inviato di servizi contro la criminalità organizzata e spesso documenta attività di spaccio nelle città italiane. Brumotti ha ricevuto più volte aggressioni ed è spesso finito in pronto soccorso: è successo di nuovo nelle ultime ore a Milano mentre faceva le riprese per un servizio che andrà in onda nelle prossime puntate di Striscia la Notizia.

Vittorio Brumotti aggredito al volto: “Ha perso conoscenza, ora sta bene”

Vittorio Brumotti nella giornata di ieri era a Porta Venezia, a Milano, un luogo di ritrovo per giovani. L’inviato di Striscia la Notizia era lì per realizzare un servizio sullo spaccio in pieno centro quando è stato aggredito al volto con un bastone: dopo l’accaduto è stato trasportato all’Ospedale Niguarda, in codice verde. Il profilo social ufficiale di Striscia la Notizia ha pubblicato un post poche ore fa in cui fa sapere che l’inviato ha perso conoscenza per qualche minuto al momento dell’aggressione, ma che ora sta bene. Ed infatti, c’è un video di Brumotti in cui racconta cosa gli è successo e rassicura tutti.

“Amici di Striscia, sto bene. Oggi è andata un po’ così. Mentre documentavo l’ennesimo spaccio in pieno centro di Milano, a Porta Venezia, fiumi di cocaina. Ho documentato quasi 70 spacciatori che vendono morte sotto gli occhi di tutti. Ad un certo punto, hanno iniziato a lanciare pietre, bottiglie e per far sì che nessuno si facesse male mi sono allontanato ma si sono organizzati e sono arrivati di colpo. Mi hanno rubato l’attrezzatura, hanno preso il mio bastone, e me l’hanno spaccato sulla mascella. Per fortuna, sono fatto di vibranio e sto bene. Hanno cercato di intimorirmi ma andiamo avanti, andremo avanti perché la droga è una m*rda. Sto bene, ragazzi, ci vediamo tra qualche giorno in tv.”