Alessia Marcuzzi, “sabato a casa”: il dettaglio che notano tutti

Alessia Marcuzzi, “sabato sera a casa”: il dettaglio non passa inosservato, ecco lo scatto pubblicato dalla conduttrice sul suo profilo Instagram.

Alessia Marcuzzi è sempre molto presente e attiva sui social. Il suo profilo Instagram conta ben 4 milioni e 800mila followers, che seguono quotidianamente tutto quello che lei pubblica. Giornate di lavoro, momenti in famiglia con i figli Tommaso e Mia o col marito Paolo Calabresi Marconi, ma anche scatti che ritraggono tutta la sua bellezza e il suo fisico da urlo. Questi sono, perlopiù, i post che Alessia condivide sui social, ottenendo sempre tantissimi like e commenti da parte dei suoi fan. In questo periodo di quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus, la Marcuzzi ha anche postato video imperdibili mentre fa le pulizie di casa, o ancora mentre si scatena a ballare in salotto, vista l’impossiblità ad uscire di casa. Insomma, la conduttrice è molto social e poco fa ha condiviso un nuovo scatto che ha scatenato i commenti dei followers in particolare per un dettaglio che non è certo passato inosservato: ecco di cosa si tratta.

Alessia Marcuzzi, “sabato sera a casa”: ecco il dettaglio che non è passato inosservato nel suo scatto

Alessia Marcuzzi condivide molto della sua vita quotidiana con i followers che la seguono sui social. La conduttrice è molto aperta e ha un bel rapporto con i suoi fan, che sono sempre curiosi di sapere tutto quello che la riguarda. Poco fa, ad esempio, la conduttrice ha pubblicato uno scatto che ha subito ottenuto tantissimi like e commenti. Nella foto in questione, Alessia è seduta sul letto e indossa solo una camicia bianca, che lascia scoperte le sue bellissime gambe, messe ancora più in evidenza dall’inquadratura dal basso. Rossetto rosso e capelli un pò spettinati per la bella conduttrice, che ha scelto questo look particolare per il suo sabato sera, trascorso tranquillamente a casa. “Saturday night at home”, recita infatti la didascalia dello scatto di Alessia, che sembra avere un’espressione anche un po’ annoiata.

Lo scatto, però, ha un dettaglio che non è passato affatto inosservato e ha invece scatenato i commenti dei fan di Alessia. Tutti, infatti, hanno notato le scarpe della conduttrice, un paio di sandali color oro dal tacco vertiginoso, con una fascia trasparente sulle dita e una serie di catenine dorate che scendono sul collo del piede. Un accessorio elegante e prezioso, che ha fatto impazzire i followers di Alessia.

Questi sono solo alcuni dei tanti commenti che hanno invaso il post della Marcuzzi, apprezzata come sempre da tutti per il suo fascino e la sua incredibile bellezza.