Joaquin Phoenix, scopriamo insieme dove vive e quando è nato l’interprete di ‘Joker’ e ‘Il Gladiatore’, vincitore di un Oscar e due Golden Globe

Joaquin Phoenix negli ultimi mesi sta facendo moltissimo parlare di se, soprattutto dopo la sua incredibile interpretazione di Joker. Il film campione d’incassi che gli è valso anche numerosi premi, tra cui l’Oscar. Nelle ultime settimane si rincorrono assiduamente i rumors secondo cui l’uomo e la compagna Rooney Mara siano in attesa del primo figlio. Una delle coppie più amate e discrete degli ultimi anni a Hollywood, sono passati alla storia per lo scatto che li ha immortalati dopo la cerimonia di consegna delle statuette. I due infatti sono stati fotografati ancora con i vestiti del red carpet seduti sul marciapiede ai piedi di un pub, mangiando un hamburger e scherzando tra loro. Lo scatto li ha resi a dir poco iconici, battezzandoli come una coppia umile e complice. L’uomo era già un attore apprezzatissimo e ricercato, ma il ruolo di Joker lo ha reso davvero un’icona che resterà nella storia del cinema, al suo pari solamente Heath Ledger, che prima di lui aveva vestito questo ruolo in modo impeccabile. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più sul suo conto…

Joaquin Phoenix, dove vive e quando è nato l’attore di ‘Joker’ e ‘Il Gladiatore’

Joaquin Rafael Phoenix nasce sotto il segno dello scorpione il 28 ottobre del 1974 a San Juan in Porto Rico. La sua infanzia non è stata affatto semplice, nato da padre John Lee Bottom, arredatore di origini ispanico-irlandesi, incontra la futura moglie Arlyn Dunitz Jochebed, ex segretaria di origini russo-ungariche, mentre la donna fa l’autostop. Questa era scappata da Manhattan lasciando il primo marito e un figlio piccolo. I due iniziarono una relazione, spostandosi nelle varie comunità Hippie, fin quando non tramutarono il loro cognome in Phoenix, in onore della fenice che risorge dalle ceneri. John e Arlyn si tramutano in missionari per la setta religiosa “Figli di Dio” e cominciano a girare il mondo a favore dei più bisognosi. In questi anni nacquero i loro cinque figli: Joaquin, River, Rain, Liberty e Summer. Joaquin era l’unico figlio a non aver ricevuto un nome di stampo naturalistico. I genitori decisero di lasciare la setta e ritornare negli Stati Uniti, qui Arlyn trova lavoro come assistente nella famosa emittente televisiva NBC. Nel 1979 la famiglia Phoenix si trova in ristrettezze economiche, così i due genitori, vedendo nei figlioletti delle potenzialità artistiche, li persuadono ad intraprendere la carriera di attori.

Grazie a Penny Marshall, collega e amica di Arlyn, i figli della coppia vengono ingaggiati dalla Paramount. Il debutto del terzogenito Joaquin nel mondo dello spettacolo avviene nel lontano 1982 in un episodio della serie Sette spose per sette fratelli, nella quale il fratello River fa parte del cast abituale. Qualche anno dopo, nel 1993, mentre si trova al Viper Room, il locale di Johnny Depp, assieme alla sorella Rainbow e a River, assiste alla tragica morte del fratello per overdose di eroina e cocaina. La sua chiamata al 911 viene trasmessa in tutte le radio e tv, convincendolo ad allontanarsi dai riflettori per un po’ di tempo. Nel 1995 torna sul grande schermo al fianco di Nicole Kidman in Da Morire e poi è al fianco di Lyv Tyler in Innocenza Infranta. Ma è nel 2000 che arriva il vero successo: Ridley Scott lo scrittura nel ruolo del feroce Commodo nel pluripremiato kolossal Il Gladiatore.

Dopo il Gladiatore la sua carriera è stata tutta in discesa, con una lista di pluripremiati film, che lo hanno reso celebre in tutto il globo. L’ultimo è certamente quello di Joker che gli è valso: Critics Choice Award 2020, Premio Oscar 2020, SAG Awards 2020, BAFTA 2020 e Golden Globes 2020. Phoenix è stato fidanzato con l’attrice Lyv Tyler dal 1995 al 1998, successivamente ha avuto una relazione con l modella Topaz Page-Green dal 2001 al 2005, poi con Allie Teilz dal 2013 al 2015, e dal 2016 ha una relazione con la collega Rooney Mara, con la quale si vocifera stia aspettando il primo figlio. Attualmente la coppia vive a New York visti i numerosissimi impegni lavorativi che li vede coinvolti nella grande Mela.