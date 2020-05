Benedetta Rossi, dopo i numerosi attacchi sui social, arriva la risposta agli haters: “Sono una contadina, si è vero”, le parole che non ti aspetteresti

Benedetta Rossi è una delle personalità più apprezzate dell’ambiente culinario casalingo degli ultimi anni. La donna ha iniziato curando il suo blog, dove parla della sua grandissima passione per la cucina. Ogni giorno tantissime ricette nuove e gustosissime che nel giro di poco le hanno permesso di condurre un programma tutto suo. Stiamo parlando di ‘Fatto in casa con Benedetta’, che ogni giorno tiene compagnia a milioni di Italiani, che cerca di riprodurre le ricette della donna, che oltre ad essere molto gustose, sono anche semplici e accessibili ai meno esperti. La Rossi non è solo una grande appassionata di cucina, ma anche di giardinaggio e di animali, spesso durante le sue ricette la vediamo in giardino a raccogliere i frutti del suo orto. Tra una ricetta e l’altra spesso fornisce anche qualche consiglio su come comporre dei piccoli oggetti da giardinaggio, per renderlo più accogliente e cool. Nonostante sia molto brava e anche molto apprezzata, la donna però è spesso vittima dei leoni da tastiera.

Benedetta Rossi, la risposta agli haters: “Sono una contadina, si è vero”

I social non sono solamente un posto meraviglioso che aiutano le persone a riunirsi, rivedersi a km di distanza e sentirsi connessi col mondo. Spesso infatti sono anche un luogo in cui i leoni da tastiera, meglio conosciuti anche come haters, attaccano e massacrano le persone che nella loro ottica non rispettano determinati canoni di bellezza. Benedetta Rossi non è stata esclusa purtroppo dagli attacchi degli haters, che nel corso dei giorni passati l’hanno letteralmente massacrata. La donna generalmente non resta in silenzio, e stavolta non è stato da meno. La Rossi ha risposto a tutti coloro che l’hanno fatta sentire inadatta, fuori dagli standard, e con un fisico più pieno. La donna ha deciso di scrivere un lungo post sul suo profilo Instagram Ufficiale, rispondendo a tutti coloro che senza remore l’hanno attaccata.

In particolare ha detto: “Sì, è vero, sono una contadina. Ogni tanto mi prendono in giro per questo, ma non me ne faccio un problema. In questi ultimi anni sono stata spesso avvicinata da ‘geni del marketing’ che si sono sentiti in dovere di consigliarmi tecniche e strategie di comunicazione più ‘adeguate ai social’ per far ‘evolvere la mia immagine’ in qualcosa di più ‘cool’. Non ho dato ascolto a nessuno, ad oggi tutti i miei social sono interamente gestiti da me, Marco e pochi fidati amici. Sin dal primo giorno ho ritenuto che il buon senso, la coerenza, il rispetto delle persone e la buona educazione siano l’unica strategia da seguire. Non so se sto facendo bene, ma guardando il sorriso di zia Giulietta, lei che è una vera contadina, vedo serenità, soddisfazione, saggezza e un pizzico di ironia…io vorrei essere così!!

Ditemi voi se conoscete qualcuno più COOL di lei”