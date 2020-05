Maurizio Costanzo, dolce confessione su Maria De Filippi: le parole

Maurizio Costanzo, ospite a Vieni da me di Caterina Balivo, ha fatto una dolce confessione sulla moglie Maria De Filippi: ecco le sue parole

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di “Vieni da me“, programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno. La trasmissione è tornata in onda dopo lo stop dovuto all’emergenza sanitaria. La produzione ovviamente ha dovuto adattarsi alle nuove norme di governo: niente pubblico in studio, ospiti in collegamento via Skype. Tra gli ospiti di oggi presente anche Maurizio Costanzo, storico giornalista e conduttore televisivo nonché marito della De Filippi. Costanzo, in collegamento via Skype, ha risposto ad alcune domande della conduttrice, riuscendo anche a tirare fuori una confessione inaspettata da parte della Balivo.

Maurizio Costanzo, la dolce confessione su Maria De Filippi

Costanzo ha spostato la De Filippi il 28 agosto 1995 con rito civile presso il Comune di Roma dall’allora sindaco Francesco Rutelli. Il conduttore televisivo e giornalista conobbe l’attuale moglie nel settembre 1989 durante un convegno sulla pirateria cinematografica a Venezia, che lei organizzò per una società di consulenza sulla comunicazione. Nel 2002 la coppia ha preso in affido un bambino, Gabriele, che all’epoca aveva dieci anni, poi definitivamente da loro adottato nel 2004. Nell’intervista rilasciata a Caterina Balivo, Costanzo ha dichiarato: “Maria è un’ottima mamma. È un bellissimo incontro della mia vita. A fine agosto festeggiamo 25 anni di matrimonio”.

Costanzo poi, da grande giornalista e conduttore televisivo, ha preso una ‘scorciatoia’ per scavalcare la domanda ed ha aggiunto: “Aspetto una mia trasmissione per invitare tuo marito e fargli domande che riguardano te“. A quel punto, la Balivo ha fatto una confessione inaspettata sul rapporto con il marito Guido Brera: “Visto che il Covid-19 c’è ancora, lui ha preferito andare in un’altra casa. Se ne è andato e ci ricongiungeremo una settimana dopo la fine della trasmissione. È un po’ ipocondriaco”.