Diletta Leotta come non l’avete mai vista: “Effetti collaterali di Game of Thrones”, ecco come si è mostrata la conduttrice.

Una Diletta Leotta come non l’abbiamo mai vista. Una Diletta versione Targaryen! I fan di Game of Thrones avranno capito subito di cosa stiamo parlando. La bellissima conduttrice sportiva, infatti, si è mostrata con un look decisamente inedito, che ricorda proprio quello di Daenerys, la protagonista della famosa serie fantasy Il Trono di Spade. I capelli biondi, la Leotta, li ha sempre avuti…ma non gli occhi azzurri! Ed è proprio con un diverso colore di occhi che si è mostrata la bellissima conduttrice di Dazn. Ma niente paura: si tratta soltanto di un filtro di Instagram. Curiosi di vedere la ‘trasformazione’ della bellissima Diletta? Ve la mostriamo subito!

Diletta Leotta come non l’avete mai vista: occhi azzurri come Daenerys di “Game of Thrones”

Come vedreste Diletta Leotta sul trono di spade? Ebbene, la bellissima conduttrice sportiva ha fatto uno splendido regalo ai fan di una delle serie fantasy più amate di sempre. Nelle stories del suo profilo ufficiale di Instagram, infatti, Diletta si è mostrata in versione Targaryen, trasformando i suoi occhi marroni in azzurri. Nell’immagine, la conduttrice ha aggiunto anche una Gif raffigurante proprio la regina dei Draghi Daenerys. Ad alimentare la somiglianza, la particolare acconciatura che oggi ha la Leotta, caratterizzata da una treccia che le fa da cerchietto. Pronti per ammirare Diletta Targaryen? Eccola per voi:

Eh si, ve lo avevamo detto! La Leotta sembra essere uscita davvero dall’universo fantasy di Game of Thrones. Inutile dire che, anche con gli occhi azzurri, la conduttrice sarebbe bellissima. E voi, cosa ne pensate della ‘trasformazione’ della Diletta Nazionale? Attenzione a come rispondete…potrebbe partire un ‘Dracarys”!