La Vita in diretta, spiacevole episodio: “Sono fatti che non vorremmo documentare”, cosa è successo.

Uno spiacevole episodio, quello di cui si è parlato nella puntata di ieri de La Vita in diretta. Come spesso avviene in questi giorni, nella trasmissione Rai si è affrontato l’argomento Fase 2, con approfondimenti e servizi sulla ripartenza, nelle varie città d’Italia. Ed è proprio durante uno dei servizi mandata in onda che è accaduto qualcosa di triste. “Siamo tornati a Bari, guardate cosa è successo..C’è qualcosa che sul finale mi lascia perplesso“, è così che Alberto Matano introduce la clip, nella quale l’inviato Giuseppe Di Tommaso si trova nel capoluogo pugliese, in giro nelle zone della cosiddetta ‘movida’ serale. Scopriamo cosa è accaduto.

La Vita in diretta, spiacevole episodio: “Sono fatti che non vorremmo documentare”, Alberto Matano racconta cosa è accaduto

“Mi è arrivata una pietra, un accendino, andiamocene da qua.” Sono queste le parole di un operatore de La Vita in diretta, che è stato aggredito durante un servizio a Bari. Un servizio in cui l’inviato Giuseppe di Tommaso è andato in giro per i locali della cosiddetta ‘movida’, per mostrare qual è la situazione. Ma, proprio al termine della clip, lo spiacevole episodio. Che il conduttore commenta così:” Sono fatti che non vorremmo documentare, ma avete visto cosa è successo, mi dispiace doverlo sottolineare.” Queste le parole di Alberto Matano, che prosegue poi dando nuovamente la linea a Giuseppe Di Tommaso, questa volta in diretta da Bari. “Oggi ti voglio far vedere una Bari positiva, che rispetta le distanze e le regole”. spiega l’inviato, in diretta da Via Sparano, cuore pulsante dello shopping e della vita in città.

L’inviato sottolinea come l’atteggiamento dei baresi sia corretto, nonostante in alcuni quartieri non si rispettino a pieno le regole. E conclude: “La popolazione di Bari, la maggior parte, ci è stata vicina in questi giorni in cui stiamo raccontando il capoluogo pugliese”.