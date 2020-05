Raffaella Fico splendida senza trucco e col costume leopardato: Instagram rovente dopo l’ultimo scatto dell’ex gieffina.

Tra le ex concorrenti del Grande Fratello, lei è una delle più amate in assoluto. Parliamo di Raffaella Fico, la bellissima napoletana dai riccioli mori, che ha partecipato all’edizione del 2008 del reality più spiato della tv. Da quel momento, è entrata nel cuore di milioni di fan, per non uscirne più. Fan che ancora oggi la seguono con affetto, soprattutto su Instagram, dove l’ex gieffina ama postare foto e video delle sue giornate. E, proprio qualche ora fa, è apparso uno scatto che non è passato affatto inosservato. Si tratta di un selfie in bianco e nero, dove Raffaella si mostra senza trucco e, soprattutto, con un costume leopardato che lascia poco spazio all’immaginazione. Boom di likes per il post di Instagram, guardiamolo insieme!

Raffaella Fico splendida senza trucco e col costume leopardato: boom di likes per il post su Instagram

Un buongiorno più che gradito, quello che oggi Raffaella Fico ha riservato ai suoi followers di Instagram. Uno scatto in bianco e nero, in cui la bellissima ex concorrente del Grande Fratello si mostra in costume: un due pezzi dalla fantasia animalier leopardata, che non passa di certo inosservata. L’inquadratura dall’alto, poi, rende il post decisamente ‘bollente’. Curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito:

Eh si, ve lo avevamo detto: Raffaella è davvero splendida. “Buongiorno a tutti”, scrive la Fico nella didascalia al post, nel quale aggiunge l’hashtag ‘no make up’. Un post che, come sempre accade quando si tratta della napoletana, ha ottenuto il pieno di likes e commenti, tutti ricchi di complimenti per lei. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo social? Non ve ne pentirete!