Kim e Kourtney Kardashian: bikini da capogiro e temperature altissime su Instagram con i post delle sorelle.

Curve mozzafiato e bikini minuscoli: basta poco alle sorelle Kardashian per fare impazzire i fan di Instagram. Kim e Kourtney sono solo due delle cinque bellezze della famiglia Kardashian – Jenner, alle quali si aggiungono Khloe, Kylie e Kendall. Ma oggi vogliamo soffermarci sulle prime due, o meglio sui loro scatti, che hanno letteralmente infiammato i loro profili Instagram. Qualche giorno fa, Kourtney si è immortalata durante una gita di famiglia al Lake Powell: a colpire tutti, il due pezzi indossato dalla Kardashian! Ma non è certo da meno la sorella minore Kim, solo pochi giorni prima ha sfoggiato un bikini leopardato durante una sessione di allenamento, che ha fatto letteralmente girare la testa ai fan. Una vera e propria sfida a suon di likes: pronti ad ammirare un po’ di scatti delle bellissime Kardashian? Si parte!

Kim e Kourtney Kardashian: bikini da capogiro e boom di likes per le sorelle

Costume super sgambato e top scollato per Kourtney Kardashian: questo il particolare ‘outfit’ scelto dalla star per una gita nel deserto dello Utah. E non è difficile immaginare che la temperatura sia diventata ancora più rovente grazie alle curve della bellissima Kourtney. Date un’occhiata:

Eh si, una foto da far girare la testa. Ma non è certo l’unica volta che la Kardashian si è mostrata in bikini. Ecco un altro post che non è passato inosservato, stavolta si tratta di un selfie, dove in primo piano è la scollatura della bellissima Kourtney:

Ma la sorella Kim poteva mica stare a guardare? Certo che no. E lo sanno bene i quasi 200 milioni di followers della signora West. Sul suo profilo Instagram, Kim Kardashian posta spesso scatti che lasciano senza fiato i fan. Come quello apparso sui social qualche giorno fa, in cui la star si è immortalata durante un allenamento: il bikini con fantasia animalier lascia poco spazio all’immaginazione. Guardare per credere:

Eh si, difficile passare inosservate. Kim farebbe venire voglia di allenarsi anche ai più pigri. E se non l’avete vista in ‘versione cowboy’, date un occhiata qui:

Insomma, quando si dice l’imbarazzo della scelta! Le sorelle Kardashian sanno sempre come fare impazzire i loro numerosissimi followers. E voi, se proprio doveste fare un nome, chi preferite tra Kim e Kourtney?