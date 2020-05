Pierluigi Diaco, cosa occorre sapere sul marito del famoso conduttore e giornalista? Ecco tutti i dettagli di Alessio Orsingher.

Mancano davvero pochissime ore fa e, dopo un anno esatto, Pierluigi Diaco ritornerà al timone del suo programma ‘Io e Te’. Dopo la chiusura definitiva di Vieni da Me, il famoso conduttore e giornalista si appresta a fare compagnia al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano verso ora di pranzo. Insomma, un evento davvero molto atteso. E che, senza alcun dubbio, riscuoterà un successo davvero incredibile. D’altra parte, il seguito che vanta il buon Diaco, lo sappiamo, è davvero smisurato. Ecco, ma tralasciando questo aspetto lavorativo, cosa sappiamo sulla sua vita privata? Sappiamo, infatti, che Pierluigi Diaco è molto riservato su quest’aspetto. Anche se, com’è noto, sappiamo che è felicemente sposato da diversi anni. Ecco, ma cosa sappiamo sul conto di suo marito? Scopriamolo insieme.

Pierluigi Diaco, chi è suo marito Alessio: cosa occorre sapere

Come dicevamo precedentemente quindi, Pierluigi Diaco è felicemente sposato. Oltre a vantare una carriera giornalista e televisiva davvero molto ricca, anche la sua vita sentimentale non è affatto da meno. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su suo marito? Siete proprio curiosi di saperlo? Innanzitutto, il suo nome è Alessio Orsingher. Il suo nome non vi è affatto sconosciuto, vero? Ci crediamo! Così come suo marito, anche Alessio, infatti, è un giornalista e conduttore televisivo. Ecco, ma dove l’abbiamo già visto? Beh, la risposta è davvero semplice! Il buon Orsingher, infatti, è un volto noto di Tagadà, storica trasmissione televisiva di La7. Cos’altro occorre sapere su di lui? Alessio è nato il 18 Febbraio del 1986. Laureatosi in Scienza Giuridiche all’Università di Pisa, il giovane si è catapultato nel mondo dello sport. Ed, in particolare, della pallavolo. E, soltanto dopo aver abbandonato questo mondo, si è dedicato interamente al piccolo schermo. Tanto che, come dicevamo precedentemente, riveste uno dei ruoli principali nella trasmissione televisiva di La 7.

Così come Pierluigi Diaco, anche Alessio Orsingher è molto riservato sulla sua vita privata. Tanto è vero che, sul suo canale social ufficiale, ci sono davvero pochissimi scatti fotografici.

Come si sono conosciuti Pierluigi ed Alessio?

Sembrerebbe che tra Pierluigi Diaco ed Alessio Orsingher ci sia stato un vero e proprio colpo di fulmine. Sembrerebbe, infatti, che i due si siano conosciuti ad una festa. E che da lì non si siano più lasciati. Due anni dopo il loro primo incontro, infatti, è giunto il loro matrimonio. Ecco, ma sapete chi l’ha officializzato? Semplice: Maurizio Costanzo! La coppia è innamoratissima, c’è da dirlo. E, come raccontato in un sua recente intervista per Non Disturbare, avrebbe davvero voglia di adottare un bambino.

Per ulteriori news su Pierluigi Diaco –> clicca qui