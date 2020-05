Roberta Giarrusso, il grave lutto che ha profondamente addolorato la giovanissima attrice: l’ultimo saluto è più che commovente su Instagram.

Roberta Giarrusso, ammettiamolo, non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Affermata attrice, la giovanissima siciliana decanta di un seguito davvero clamoroso. Soprattutto su Instagram, sapete? Sul suo canale social ufficiale, l’ex modella vanta di numero di followers davvero smisurato. Con i quali, dal canto suo, non perde mai occasione di poter condividere tutte le notizie che le riguardano. La sua photogallery social, infatti, è ricca di scatti fotografici diversi, ma soprattutto disparati. Che, tuttavia, descrivono ampiamente il profondo legame ed affetto che l’attrice ha con i suoi sostenitori. A loro, da come si può chiaramente vedere, racconta davvero di tutto. Ed è proprio per questo motivo che, pochissimi istanti fa, non ha potuto fare a meno di annunciare una notizia davvero spiacevole. Di cosa parliamo? Di un lutto che l’ha profondamente addolorata.

Roberta Giarrusso, il grave lutto che l’ha addolorata: l’annuncio social

È sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Roberta Giarrusso. È proprio per questo motivo che, come dicevamo precedentemente, non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi numerosi sostenitori, che la seguono costantemente e quotidianamente, una notizia davvero spiacevole. Qualche ora fa, la famosissima attrice ha appreso la notizia di un lutto che l’ha profondamente addolorata. Lo si capisce chiaramente dalle splendide parole che, in questo suo ultimo post su Instagram, ha voluto riservare. È morta Ileana Rigano, storica ed importantissima attrice di teatro con la quale, a quanto pare, la siciliana ha avuto l’onore di lavorare.

È morta Ileana Rigano, quindi. E Roberta Giarrusso, che ha avuto l’onore e la possibilità di lavorare con lei in teatro, ha voluto dedicarle delle parole davvero speciali. ‘Sono onorata di averti conosciuta anche solo per poco purtroppo, ma in quel poco tempo hai lasciato un impronta nel mio cuore’, ha scritto l’attrice siciliana a corredo di un dolce suo scatto in compagnia dell’attrice teatrale. Insomma, parole che, parliamo chiaro, descrivono alla grande l’immenso dolore che la Giarrusso ha provato appena appresa la notizia di questo terribile lutto. ‘Ti ricorderò sempre così con questo dolce sorriso e la tua compostezza

Ciao bellissima Ileana Rigano’, queste le parole che Roberta ha utilizzato per porgere alla cara e famosissima attrice teatrale il suo ultimo saluto.