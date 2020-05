Morgan, sapete dove vive ora? Il trasferimento dopo lo sfratto

Morgan, sapete dove vive ora? Ecco dove si è trasferito il cantante dopo lo sfratto dalla sua vecchia casa di Monza, tutto quello che c’è da sapere.

Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, è uno degli artisti più apprezzati e allo stesso tempo discussi del panorama musicale italiano. Cantante e musicista di grande cultura e talento, ha una personalità forte e molto particolare, che non sempre lo ha aiutato nel corso della sua carriera e che non tutti riescono sempre a comprendere. Giudice di X Factor per 7 edizioni, Morgan è stato grande protagonista negli ultimi mesi dopo la lite con Bugo avvenuta in diretta televisiva al Festival di Sanremo 2020. L’ex voce dei Bluvertigo ha cambiato improvvisamente il testo della loro canzone ‘Sincero’ durante l’esibizione, dedicando delle dure parole al collega, il quale ha regito abbandonando il palco in diretta e provocando così la squalifica del duo dalla gara. Un episodio che ha fatto tantissimo discutere e del quale si è parlato per diversi mesi. L’estate scorsa Morgan è finito sotto i riflettori anche per lo sfratto che ha subito, del quale ha più volte parlato in tv. Ma sapete dove vive ora l’artista?

Morgan è stato sfrattato dalla sua casa di Monza l’estate scorsa, a causa dei pesanti problemi economici dell’artista, che ha visto la sua abitazione prima pignorata e poi messa all’asta. Un evento che lo ha colpito e addolorato profondamente e che lui ha sempre ritenuto ingiusto, soprattutto per il valore artistico che lui attribuisce alla sua vecchia abitazione. Morgan ha parlato molto di questa situazione in tv, facendo anche appelli alle sue ex perché lo aiutassero e riprendersi casa sua, ma nulla ha potuto. Acuni mesi dopo lo sfratto, il cantante ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico ‘I Lunatici’, dichiarando di abitare in uno sgabuzzino pieno di insetti nel quartiere milanese di Chinatown. Ma come stanno le cose oggi? Dove vive adesso l’ex cantante dei Bluvertigo? In alcune recenti interviste, una in particolare rilasciata al Corriere della Sera, Morgan ha spiegato che attualmente vive sempre a Milano, in una Torre in corso Garibaldi, dove si impegna a scrivere e comporre musica.

Morgan ha appena pubblicato il suo libro ‘Essere Morgan. La casa gialla’, primo volume di una trilogia che racconta a 360 gradi la sua vita e la sua carriera, e in particolare il rapporto proprio con la sua casa di Monza.