Antonella Clerici, il lutto che l’addolora: “Il mare che tanto amavi”, il post sui social è commovente.

Un post da brividi, quello apparso sul profilo social di Antonella Clerici qualche ora fa. La conduttrice ricorda il suo amato Oliver, il labrador che per tanti anni è stato come un figlio per lei. Oliver se ne è andato nel 2018, ma la Clerici non perde occasione per dedicare un dolce pensiero al suo indimenticabile amico a quattro zampe. E proprio qualche ora fa, la conduttrice ha postato uno scatto risalente all’ultima estate trascorsa insieme: Oliver si trova proprio nel luogo che tanto amava, il mare.

Antonella Clerici, il lutto che l’addolora: “Il mare che tanto amavi”, lo scatto con Oliver

Tanto amore e nostalgia, nell’ultimo scatto pubblicato da Antonella Clerici su Instagram. La conduttrice ricorda il suo Oliver, il cagnolone che la conduttrice ha più volte definito ‘il suo primo figlio’. Un amore immenso, quello di Antonella per Oliver, che ha ricordato con uno scatto di qualche estate fa, in cui il cane si trova nel suo luogo preferito, il mare. Ecco il post che ha emozionato tutti:

“La nostra ultima estate…tu che guardi il tuo amato mare…”, scrive Antonella come didascalia alla dolcissima foto ricordo che ha voluto condividere con i fan. Fan che hanno invaso il post con cuori e messaggi di affetto. E c’è anche chi ha chiesto alla conduttrice il motivo per cui ha scelto proprio il nome Oliver. Ecco la risposta:

Un aneddoto che non tutti conoscevano, quello rivelato da Antonella Clerici. Che ha emozionato tutti con il dolce ricordo del suo Oliver, al qualche anche sua figlia era molto legata: “Un privilegio per Maelle aver potuto giocare tanto con te”, ha scritto la conduttrice in un post pubblicato sui social qualche mese fa.