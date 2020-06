Federica Panicucci sogna l’estate: mostra un ricordo al mare ma tutti hanno notato il fisico da urlo della conduttrice che lascia senza fiato. Diamo un’occhiata.

Il 4 maggio 2020 è tornata al timone del suo Mattino Cinque. Federica Panicucci è una delle conduttrici televisive più amate dagli italiani: la splendida donna di Cecina classe ’67 incanta tutti con la sua bellezza. Ha avuto esperienze nel campo della moda e della pubblicità prima di debuttare in tv nell’87 come ‘centralinista’ di Portobello, lo storico programma Rai di Enzo Tortora. La sua carriera è balzata subito su’ per il successo: il suo Mattino Cinque è molto amato dai telespettatori Mediaset che la seguono con grande piacere nel suo show di intrattenimento ed informazione. Anche su Instagram è molto seguita la Panicucci: ha pubblicato poche ore fa uno scatto incantevole che mette in risalto le sue forme mozzafiato. Diamo un’occhiata.

Federica Panicucci sogna l’estate e mostra i suoi ricordi in costume: fisico mozzafiato

Federica Panicucci sogna l’estate: su Instagram ha pubblicato un post poche ore fa in cui si mostra su una magnifica spiaggia delle Bahamas. La fotografia è vecchia ed infatti tra gli hastag del post la conduttrice scrive: “torniamo a vivere, torniamo a viaggiare“. A lasciare tutti a bocca aperta non è solo il panorama e la bellezza della fotografia: il fisico della Panicucci è davvero incredibile! Intenta a camminare con il suo costume rosa, la regina di Mattino Cinque ha mostrato a tutti i suoi fan le sue curve mozzafiato. Ecco il post:

Ed infatti il post non poteva che raggiungere numeri alti di like e commenti. “Che meraviglia che sei”, “Sei bellissima Federica”, “Una Dea”, “Sei senza tempo, come fai?”, “Gambe magnifiche“: sono questi alcuni dei commenti che si leggono. I fan della Panicucci sono tantissimi e tutti si sono complimentati per l’ottima forma! La conduttrice è molto famosa anche per la sua vita privata: è stata legata al Dj Marco Fargetta per 20 anni, che ha sposato nel 2006 e da cui ha avuto due figli. Dopo il divorzio, avvenuto nel 2015, la conduttrice ha ritrovato l’amore accanto all’imprenditore Marco Bacini. Nel dicembre 2019 la coppia è stata ospite di Silvia Toffanin: hanno raccontato del loro folle amore che provano. “Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. Marco c’è sempre ed è il mio tutto” sono le magnifiche parole dette dalla Panicucci durante l’intervista a Verissimo per la sua dolce metà.